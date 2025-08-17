Fudbal

ISTORIJSKI TRANSFER: El Fardu Ben potpisao za srpskog prvoligaša

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 09:18

FUDBALERI Zemuna mogli bi uskoro da dobiju zvučno pojačanje.

ИСТОРИЈСКИ ТРАНСФЕР: Ел Фарду Бен потписао за српског прволигаша

FOTO: M. Vukadinović

U Gornju Varoš mogao bi da stigne nekadašnji fudbaler Zemuna, El Fardu Ben. 

Reprezentativac Komora rođen pre 36 godina najveći trag ostavio je u dresu Crvene zvezde pošto je stigao u januaru 2018. godine.

Osvojio je šest titula i dva Kupa Srbije, a onda se preselio u APOEL, da bi se pre godinu dana vratio u našu zemlju čiji i pasoš ima.

Bio je član Železničara iz Pančeva, a o njegovom dolasku u redove nekadašnjeg superligaša govorio je trener Milan Krulj.

- Ben sa nama trenira dva dana. Registrovaćemo ga i videti u kojoj meri može da nam pomogne. Treba će vremena da se spremi, ali je pravi profesionalac i majstor fudbala. Verujem da će ga zaobići problemi sa povredama - rekao je Krulj za Maxbet sport.

Politika
Tenis
Fudbal
