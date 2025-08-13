KIPRANI GLEDAJU I NE VERUJU: Evo šta čeka Pafos na gostovanju Zvezdi u Beogradu

CRVENA zvezda je odigrala 1:1 protiv Leha u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali je i pored remija prošla u plej-of (ukupno 4:2). Crveno-beli su na taj način produžili jedan neverovatan niz.

FOTO: Profimedia

Naime, šampion Srbije od 2016. godine ne zna za poraz na stadionu "Rajko Mitić" kad su u pitanju kvalifikacije za evropska takmičenja.

Poslednji tim koji je trijumfovao u Beogradu bio je bugarski Lugodorec (2:4) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Niz Zvezde bez poraza od 2016. godine:

Sasuolo (1:1), Florijana (3:0), Irtiš (2:0), Sparta Prag (2:0), Krasnodar (2:1), Spartaks (2:0), Suduva (3:0), Spartak Trnava (1:1), Salcburg (0:0), Suduva (2:1), HJK (2:0), Kopenhagen (1:1), Jang bojs (1:1), Evropa (5:0), Kairat (5:0), Šerif (1:1), Kluž (4:0), Pjunik (5:0), Makabi Haifa (2:2), Bodo Glimt (2:0), Linkoln (5:1), Leh (1:1).

Crveno-beli 22. utakmice zaredom nisu izgubili kod kuće, a zabeležili su 14 pobeda i osam nerešenih rezultata.

Klub iz Ljutice Bogdana će već narednog utorka (21 sat) imati priliku da produži seriju, pošto u Beograd dolazi kiparski Pafos u plej-ofu za Ligu šampiona.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“