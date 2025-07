POKRAJINSKI DERBI! Tanjga: Oslabljeni čekamo Spartak, ali...

Šef stručnog štaba Miroslav Tanjga i ofanzivac Petar Sukačev optimisti su pred vojvođanski derbi sa Spartakom u Subotici.

FOTO: FK Vojvodina

Nakon pobede nad ekipom Radnika, Vojvodina u nedelju od 21 čas gostuje Spartaku, koji je u prvom kolu takođe upisao trijumf nad OFK Beogradom.

– Čeka nas zanimljiva utakmica, vojvođanski derbi, u pravom smislu te reči. Obe ekipe su startovale pobedama, i mi i oni smo zaslužili te pobede i u dobrom raspoloženju dočekujemo taj derbi. Opet smo malo oslabljeni, Aleksa Vukanović je u prvoj utakmici pokazao da će biti pravo osveženje u napadu u ovoj sezoni, te da je ta povreda iza njega. Medojević je i dalje povređen, svi ostali su spremni. Znamo da idemo u goste jednoj dobroj ekipi koja izgleda mnogo bolje nego u prošlom prvenstvu. Dosta su brzi, imaju novog trenera, moramo da obratimo pažnju na mnoge stvari i da budemo spremni kao i na svakoj utakmici. Idemo na tri boda, poštujemo Spartak, to je veliki klub, bio je to i u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo šta je nama činiti i kako da se ponašamo. Mi smo na neki način i dalje dužni, jer su oni nas poslednji put ubedljivo pobedili 3:0. Ne bih pominjao prvu prošlogodišnju utakmicu u Subotici, jer su oni igrali tada sa igračem manje, tada smo dobili 4:0, ali su nam to odmah naplatili na proleće sa tih 0:3 i nadam se da su to igrači zapamtili i da shvataju da imaju priliku da se revanširaju – rekao je Tanjga.

Ofanzivac Petar Sukačev takođe je optimista pred gostovanje u Subotici.

– Očekuje nas zahtevna utakmica. Mislim da smo spremni i da ćemo pokazati sve što se od nas očekuje. Verujem da smo svi na maksimalnom nivou, da ćemo to pobediti i da ćemo osvojiti tri boda – istakao je Sukačev.

On je odgovorio i na pitanje o opcijama u odsustvu suspendovanog Alekse Vukanovića.

– Imamo tu dilema, imamo mladog napadača Stefana što je došao iz Ivanjice, imamo Merija, odlučićemo danas, sutra, a imamo i Đokanovića i svi oni konkurišu za to jedno mesto. Imamo razne opcije, mislim da nećemo mnogo menjati u odnosu na poslednju utakmicu, ovo su iznuđene promene i nadamo se da ih neće biti više – naglasio je Tanjga.

On je za kraj pohvalio igru Spartaka i posebno istakao Stefana Tomovića.

– Pokazalo se da Spartak kolektivno dobro stoji i sada imaju brzinu, Tomović je u dobroj formi, ali nije samo on, ima više igrača na koje moramo da obratimo pažnju, posebno u fazi napada. Tomović je jedan od iskusnijih i sigurno da ćemo ga dobro čuvati. Mi naš sistem ne želimo mnogo da menjamo, samo ćemo se prilagoditi pojedincima, u skladu sa vrlinama rivala. U našoj ligi uvek moramo mi da se pitamo, da mi nametnemo igru, da sve bude u našim rukama, nogama i pre svega u glavama – zaključio je Tanjga.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“