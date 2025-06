KAKAV UDARAC ZA PARTIZAN! Rasim LJajić o odlasku kapitena iz Humske kao i njegovoj zameni

Predsednik Partizana, Rasim Ljajić, poručio je u emisiji „Jutro“ na TV Prva da crno-beli nemaju više pravo na greške — ni u prelaznom roku, ni u Evropi, ni na terenu!

FOTO: M. Vukadinović

Odlazak golmana i kapitena Aleksandra Jovanovića smatra neminovnošću, ali u Humskoj je svima to teško palo.

- Manje-više će to biti završeno danas ili sutra. Pokušali smo sve da zadržimo i kapitena. On je držao ekipu, svlačionicu, realno gubimo sa odlaskom takvog lidera, ali ovde kao i u životu – želite da nekome izađete u susret. Čovek je dobio mnogo bolju ponudu nego što Partizan može da mu da, mi smo mu ponudili produžetak na još dve godine sa postojećim uslovima, ali je to očigledno bilo nedovoljno da ga zadržimo. Navijači kažu što ste ga pustili, ali kako sad čoveka koji je toliko dao koji žele da ide, a da mu mi ne dozvolimo. On je bio kapiten, spasio Partizan u koliko utakmica. Mogli smo da kažemo ne može, imaš ugovor još godinu dana, ni za kakve pare. I šta smo dobili? Čovek ima 33 godine, hoće da reši finansijsku situaciju - objasnio je Ljajić.

Marko Milošević iz Radničkog iz Kragujevca će biti novi golman crno-belih.

- Radi se o odličnom golmanu, sigurno jedan od najboljih u ligi - kratko je prokomentarisao predsednik FK Partizan u "Jutru" na TV Prva.

Ljajić je istakao da je duel sa kiparskim AEK-om težak, ali da se ekipa sprema da pokaže karakter i balans mladosti i iskustva.

- Gore nije moglo iz više razloga. Igraćemo na temperatri od 40-50 stepeni, iskustva su vrlo loša od rnaijih godina. Sreće nismo imali, ali nema smisla kukati. Ekipa se sprema za vrlo važnu utakmicu i početak našeg prvenstva“, započeo je Ljajić, pa objasnio:

- Promenili su trenera. Prvenstvo počinje tek u avgustu, vidimo u tome šansu, važno je da se što bolje pripremimo i pojačamo za tu utakmicu i početak našeg prvenstva. Ne uzdamo se u te sporedne detalje, najvažnije kakva će ekipa biti do tog 10. jula.

