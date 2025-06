CRVENI ALARM U SRPSKOJ REPREZENTACIJI: Šta Dragan Stojković kaže o utakmici Srbija - Andora i zašto je "upaljen larm"?

KO se u Tirani "zateturao", paziće na svaki korak i u Leskovcu. Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak od 20:45 igra meč 2. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv totalnog autsajdera naše grupe. U goste "orlovima" dolazi Andora koja je u subotu uveče na neutralnom terenu u Barseloni, u ulozi domaćina, namučila apsolutnog favorita Englesku.

FOTO: M. Vukadinović

Da li će bar ovaj podatak biti dovoljan razloga za oprez kod selektora Dragana Stojkovića i njegovog tima, ili ćemo možda biti svedoci "bildovanja" gol-razlike u utakmici koja bi u nekim okolnostima služila baš za to, osaje nam da vidimo.

Meč u Leskovcu svakako će da obeleži jedan prelep jubilej. Novi kapiten Srbije i rekordni strelac svih vremena svih naših reprezentacija Aleksandar Mitrović odigraće svoju 100. utakmicu za nacionalni tim.

Detalje sa poslednjih priprema pred doček autsajdera grupe, bar na papiru, protiv kojeg je večeras polaže popravni ipit, preneo je selektor Dragan Stojković koji je pred novinarima bio u društvu štopera Nikole Milenkovića.

- Umor je prisutan kod većine igrača. Iz taktičkih razloga doći će do dve ili tri promene u odnosu na startnu postavu iz Tirane. Luka Jović se požalio na stomačni virus i videćemo u kakvom će stanju biti. Raduje me timski duh koji imamo i gradimo i pokušavamo da odžimo. Raduje me i samopouzdanje naših igrača. Andora nam je drugi rival u kvalifikacijama. Shvatamo ovu utakmicu izuzetno ozbiljno. Upaljen je crveni alarm kada smo videli rezultat meča Andora - Engleska. Veoma smo oprezni, a sve to želim da prenesem i na igrače. Na psihološkom planu se spremamo identično kao i za utakmicu u Tirani, jer nam u goste dolazi rival u formaciji 5-4-1 i koji nas tera na strpljenje da bi došli do pobede koja je, naravno, imperativ - kaže Stojković.

Nikola Milenković je takođe shvatio kakva je šansa propuštena već na startu kvalifikacija u Albaniji.

- Maksimalno ozbiljno trebamo da shvatimo ovaj meč. Imamo respekt prema rivalu, a na terenu ćemo dati sve od sebe da obradujemo naše navijače - kaže Milenković..

Pohvalio je Stojković još jednom golmana Đorđa Petrovića.

- On je svojim odbranama i ponašanjem opravdao moje poverenje. Koga god da imamo na golu, ja mirmo sapavam. Hoću da naglasim da je pred nama još sedam utakmica u ovim kvalifikacijama. Potrudićemo se da osvajamo bodove koji će u konačnom zbiru da nas odvedu na Mundijal. Za nas je meč sa Andorom najvažniji. Ne dozvoljavam da me iko dekoncentriše u pripremi utakmice, iako je u današnje doba svako dao sebi pravo da komentariše moj rad - zaključio je Stojković.