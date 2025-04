"TO SU LAŽI, NISAM TRENER DINAMA": Španac besan na priče koje kruže o njemu

Posle odlaska Fabio Kanavara, aktuelni šampion Hrvatske i dalje nema odgovor na pitanje ko bi mogao da zameni bivšeg najboljeg fudbalera sveta.

Foto: Profimedia

Kao moguće rešenje se spominjao Albert Rijera, koji je dugo bio među favoritima da nasledi Italijana, ali to se neće dogoditi.

FOTO: Profimedia

Špnaski trener, koji je trenutno u ekipi Celja, želeo je da utiša sve glasine o njegovom eventualnom prelasku u Dinamo.

- Želim reći još jednu stvar. Nisam trener Dinama, ja sam trener Celja. Nisam čak ni razgovarao sa ovim klubom. Ali to se uvek događa pre utakmice u Evropi. Uvek je isto, dosta je! Nadam se da je ovo i zadnji put da se dan pre pričalo o mojoj budućnosti. To su laži. Biću ovde do zadnjeg dana sezone. Fokusiran sam na ovo. Što će biti posle sezone, o tome ćemo tada razgovarati. A svašta se može dogoditi - rekao je Rijera.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara