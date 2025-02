BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! "Selektor je tražio od nas da pustimo Hrvate, zbog toga su neki promenili pasoš"

Rastko Stojković i Nikola Manojlović, dve legende srpskog rukometa, bili su gosti nove epizode podkasta "Iz keca, mićo".

Foto arhiova VN

Otkrili su i smešne priče, ali i ozbiljne poput one kada su selektor i predsednik saveza tražili da se “ne zapinje protiv Hrvatske”. Naravno, nije se to odnosilo na onaj legendarni meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni, kada je Srbija (26:22) bila bolja od Hrvata, već na jedan pre toga, dok smo se još zvali Srbija i Crna Gora, a kada je Crnogorac Mićović bio predsednik RSSCG.

- Sedeo sam u foajeu jednog hotela gde je tadašnji selektor (Veselin Vujović, prim. aut.) pričao o toj situaciji. Mislim da je svima jasno šta se desilo kada su posle toga nama četiri igrača promenila pasoš", rekao je Manojlović i dodao: "Pa, šta misliš zašto su Šarić i Šterbik promenili pasoše? Kakav smo samo golmanski tandem do tada imali - počeo je nekadašnji reprezentativac Nikola Manojlović u podkastu "Iz keca, mićo".

- Mi smo posle toga postali Srbija, došao je opet novi selektor. Jako ružno iskustvo i tada sam rekao da više neću da igram za reprezentaciju. Da nama dolaze i kažu da treba da pustimo Hrvatsku, pa da će ona nama da vrati... Da tadašnji predsednik Saveza, Crnogorac, Zoran Mićović (prim. aut.) uđe u svlačionicu i kaže da još jednom razmislimo. Tu gledaš starije igrače koji bacaju dres, koji neće da igraju", prisetio se Manojlović.

Foto arhiova VN

- Ti ceo život maštaš da čuješ tu himnu, da zaigraš za reprezentaciju. Nama je bilo kad čuješ “Hej Sloveni”, naježiš se, preznojiš, a nije ni počela utakmica. Zato to ostavi traga, to je ostavilo veliku buru u Savezu. Jako ružno iskustvo", rekao je Manojlović i nije mu se pričalo više na tu bolnu temu: "Mi smo izgubili od njih, ali nije bilo lagano. Cela ekipa je bila složna, nema šanse da se namešta - zaključio je Manojlović.

Hrvatska je pobedila 34:30, a jedan od najvećih golmana svih vremena Arpad Šterbik odmah je posle meča optužio selektora Veselina Vujovića za nameštanje utakmice. I dan-danas priča se o tome, traži se istina,

Legendarni golman našeg nacionalnog tima Arpad Šterbik, koji je posle nastupao za Španiju, odmah posle tog meča dao burnu izjavu za "Sportski žurnal" i optužio je tadašnjeg selektora Veselina Vujovića da je pustio Hrvate da pobede.

- Hrvatima je pobeda značila polufinale, a nama gotovo ništa. Naš selektor Vujović nam je na ručku pre utakmice rekao da smo u takvoj situaciji da nama pobeda ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali da vrate kad-tad ako pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsednik Micić. Pitali smo gde je Vujović, a rekli su da mu je neugodno da uđe i da čeka kao i Hrvati da vidi šta smo odlučili. Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima - rekao je tada Arpad Šterbik za "Sportski žurnal" i dodao:

FOTO: N. paraušić

- Ako Vujović želi da vodi ekipu do pobede, neka sedne na klupu, ako ne, uopšte nam ne treba. To sam rekao i Zoranu Mićoviću da prenese selektoru. Ne mogu više da ćutim, kao sportista nisam mogao da pređem preko toga. Razmišljam sada samo o tome da napustim reprezentaciju ako su ovakve stvari moguće - besan je bio tada Šterbik i ubrzo promenio sportsko državljanstvo.

Vujović se branio da nije istina...

- Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli da me cene kao čoveka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena ljaga", rekao je Vujović.

FOTO: D. Pozderović

Pričalo se da je Arpad Šterbik prišao i legendarnom Petru Metličiću pred meč i rekao mu: "Braco, ja vam utakmicu neću pustiti!". Metličić je to demantovao... "Arpad Šterbik je velik sportista i iznenadila me njegova izjava. Nisam znao šta se dogodilo u njihovoj svlačionici. Pitao sam i ostale naše igrače znaju li o čemu se radi, ali niko nije imao pojma. Oni su u SCG očito nešto počeli 'muljati' već tada, jer su bili izvan igre za polufinale. Utakmicu nam igrači nisu pustili, ali bili su sigurno uzdrmani time što im je rečeno u svlačionici...", naglasio je tada kapiten reprezentacije Hrvatske.

Na kraju je posle toliko godina progovorio i bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i otkrio kompletnu istinu.

