SRBIJU ČEKA TEŽAK POSAO: Fudbaleri Španije počeli pripreme za mečeve protiv "Orlova"

👍🏼🫂😄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻!



🏆 The European champions meet up for the latest edition of the #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/oCK1LwAQsG — Spanish Football (@SpainIsFootball) September 2, 2024