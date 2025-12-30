PREDLOZI SA SVETSKOG PRVENSTVA: Sve oči biće uprte u obračin nekadašnjih šampiona!
Došli smo do osmine finala Svetskog prvenstvu u pikadu koje je jedno od najvećih događaja u Lonodnu ove godine, a evo i naših današnjih predloga iz "Aleksandra palasa".
Utorak
13.45 Luk Vudhaus - Krištof Ratajski 1 (2,05)
22.30 Majkl van Gerven - Gari Anderson 2 (1,90)
Ukupna kvota: 4,36
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
FIKS DANA: Njukaslu čitav plen na "Turf muru"
30. 12. 2025. u 08:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
30. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)