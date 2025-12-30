TIP ostali sportovi

PREDLOZI SA SVETSKOG PRVENSTVA: Sve oči biće uprte u obračin nekadašnjih šampiona!

В.М.

30. 12. 2025. u 09:30

Došli smo do osmine finala Svetskog prvenstvu u pikadu koje je jedno od najvećih događaja u Lonodnu ove godine, a evo i naših današnjih predloga iz "Aleksandra palasa".

Foto: Profimedia

Utorak

13.45 Luk Vudhaus - Krištof Ratajski 1 (2,05)

20.30 Čarli Menbi - Hian Van Ven 2 (1,15)
22.30 Majkl van Gerven - Gari Anderson 2 (1,90)

Ukupna kvota: 4,36

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

