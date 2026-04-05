PREMIJERA „ŠAMARA“ SA DADOM: Tea Tairović održala prvi solistički koncert u Crnoj Gori (FOTO)

MUZIČKA zvezda Tea Tairovć sinoć je prvi put je stala pred publiku u prepunoj podgoričkoj Areni.

Foto: Novosti

Pre nego što je zapevala svoj čuveni hit „Severna Latina“ pevačica se u svom prepoznatljivom stilu izašla u nikad provokativnijem kostimu, poklonila se publici i obećala nezaboravnu noć.

Uz prve taktove prisutni su zaigrali i zapevali od prve do poslednje reči jer je atmosfera već na početku spektakla dovedena do usijanja.

„Srpska Šakira" kako je godinama nazivaju premijerno je otpevala novu duetsku pesmu „Šamar" sa Dadom Polumentom, koji je bio njen specijalni gost.

Bez obzira na to što je numera objavljena dan pre koncerta, u petak 3. aprila u popodnevnim satima, ona pretenduje da postane ozbiljan hit jer je cela arena uglas pevala zajedno sa njima.

- Spontano smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega, zato smo je i otpevali. Znamo se dosta dugo i ovo je krnua naše dosadašnje kolegegijalnosti i prijateljsta, kao i premijera na mom koncertu – rekla je Tea za naš list posle završenog spektakla.

Ovaj koncert još jedan je dokaz da Tea obara rekorde gde god da nastupi jer se za svaki posebno priprema i publici uvek prikaže neke nove neočekivane stvari.

BONUS VIDEO:

