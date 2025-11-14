DVOJNIK ROBERTA DE NIRA: Poljski muzej poziva čuvenog glumca da pogleda portret iz 17. veka i utvrdi sličnost
POLjSKI muzej je pozvao američkog glumca Roberta de Nira da poseti Vroclav, grad na jugu Poljske, i vidi portret iz 17. veka poznat po svojoj sličnosti sa njim.
Sliku pod nazivom "Portret Johana Fogta", izloženu u Nacionalnom muzeju, naslikao je 1628. godine Bartolomeus Štrobel Mlađi, jedan od najistaknutijih baroknih slikara Šlezije. Delo prikazuje čoveka za koga se veruje da je Johan Fogt, vroclavski zvaničnik, i ima zapanjujuće sličnosti sa američkim oskarovcem - poznati izgled, pogled, pa čak i mali mladež na jednom od obraza, prenosi TVP World.
Muzej je saopštio da portret, oivičen bogato rezbarenim pozlaćenim ramom, privlači sve veću pažnju na društvenim mrežama zbog neverovatne sličnosti.
- Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i karakterističnom šiljatom bradom, predstavljenog u poprsju na tamnoj pozadini, kako pažljivo gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice modela podseća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta de Nira. Sličnost je zapanjujuća - navodi se na veb-sajtu Nacionalnog muzeja.
Štrobel, rođen u Vroclavu 1591. godine, školovao se u Pragu u vreme vladavine cara Rudolfa II, a kasnije je stvarao širom Poljske, uključujući Gdanjsk, Elblag i Torunj. Njegovo najpoznatije delo, "Irodova gozba i obezglavljivanje Svetog Jovana Krstitelja", deo je kolekcije muzeja Prado u Madridu.
