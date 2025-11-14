Poznati

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić - prvi zajednički koncert u Beogradu!

NA Dan zaljubljenih, 14. februara, u Plavoj dvorani Sava Centra publiku očekuje pravi muzički spektakl! Jedan od najpoznatijih umetničkih parova u regionu, Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, održaće svoj prvi zajednički koncert u Beogradu, uz pratnju Revijskog orkestra Radio-televizije Srbije.

Јелена Томашевић и Иван Босиљчић - први заједнички концерт у Београду!

FOTO: Promo

Po prvi put u svojim bogatim karijerama, Jelena i Ivan će zajedno stati na scenu i publici prirediti veče puno emocija, muzike i nezaboravnih trenutaka. Njih dvoje već godinama osvajaju publiku: ona jednim od najraskošnijih vokala domaće pop scene, a on talentom i dubokim osećanjem poezije i muzike, a sada će ih publika videti na zajedničkom koncertu koji će obeležiti Dan zaljubljenih u Beogradu.

Na repertoaru će se naći Jelenini veliki hitovi „Jutro“, „Ime moje“, „Da mi je da mi se vrati“, „Okeani“, „Oro“, kao i Ivanove popularne izvedbe stihova čuvenih pesnika i evergrina pesama koje publika obožava „Dušo moja“, „Žute dunje“, „Pukni zoro“, „Ciganočka“...

Biće to intenzivno muzičko veče, vrhunska produkcija i emocija na sceni kakva se retko viđa - spoj muzike, savršenih glasova, glume i šarma koji donose dvoje umetnika čiji se rad godinama prati s velikim poštovanjem.

Ne propustite da 14. februara u Sava Centru budete deo posebnog događaja koji će obeležiti ovu koncertnu sezonu! Ulaznice su u prodaji na blagajnama Ticket Vision-a i online na tickets.rs putem linka Tickets | Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević.

