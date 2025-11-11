NARODNA, ALI I IZ SRCA: Katarina Živković izvedbom raznežila narod (FOTO)
FOLK zvezda Katarina Živković obradovala je publiku novom pesmom „Poljubi me zoro rana“.
Numera je pravi narodnjak u modernom aranžmanu i pesma koju dugo nismo čuli na našim prostorima.
- U emisiji „Zvezde Granda“, gde je i pre osamnaest godina počela moja karijera, premijerno sam otpevala numeru koju sam čuvala više od deset godina. Nisam pretenciozna, ali možda je ovo najjemotivnija i najlepša narodna pesma u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ne očekujem ništa, ali sam je otpevala iz srca da svu svoju emociju – istakla je Katarina za „Novosti“.
Muziku i tekst napisao je Dragan Stoilković, dok je aranžman uradio Endži Mavrić, ali to nije sve, jer pevačica u narednom periodu sprema još noviteta za poklonike njene muzike.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VIDIMO SE MOŽDA U DRUGOJ SEZONI: Žena poznatog pevača odbila grčki šou program (FOTO)
10. 11. 2025. u 16:50
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)