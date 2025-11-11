NARODNA, ALI I IZ SRCA: Katarina Živković izvedbom raznežila narod (FOTO)

FOLK zvezda Katarina Živković obradovala je publiku novom pesmom „Poljubi me zoro rana“.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Numera je pravi narodnjak u modernom aranžmanu i pesma koju dugo nismo čuli na našim prostorima. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

- U emisiji „Zvezde Granda“, gde je i pre osamnaest godina počela moja karijera, premijerno sam otpevala numeru koju sam čuvala više od deset godina. Nisam pretenciozna, ali možda je ovo najjemotivnija i najlepša narodna pesma u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ne očekujem ništa, ali sam je otpevala iz srca da svu svoju emociju – istakla je Katarina za „Novosti“.

Muziku i tekst napisao je Dragan Stoilković, dok je aranžman uradio Endži Mavrić, ali to nije sve, jer pevačica u narednom periodu sprema još noviteta za poklonike njene muzike.

