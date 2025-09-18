PORODICA I PUBLIKA MI DAJU SNAGU: Vesna Zmijanac o pola veka na sceni, hitovima i emocijama (FOTO)

OD najranijih godina sam takva, možda nesvesno sigurna, ali sa dubokim ubeđenjem na osećajnom nivou, da se isplati biti vredan i radan, kao i da vredi uvek usavršavati svoje sposobnosti, bez obzira na karijeru dugu 50 godina. Čovek se zaista uči dok je živ i ambicija, bez stega ega i preterivanja, zaista oplemenjuju duh u svakom smislu.

Ovako u dahu govori za „Večernje novosti“ jedna od najvećih folk zvezda bivše Jugoslavije Vesna Zmijanac, koja je više od pola veka na muzičkoj sceni, a čiju su karijeru obeležili veliki hitovi narodne muzike. Važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije, ali Vesna ipak ističe da joj lep izgled nije mnogo dobrog doneo.

*Vaše pesme obeležile su odrastanje mnogih generacija. Šta vam je bilo najznačajnije u karijeri svih ovih godine i čime ste se vodili?

- Pevanje me je uvek lečilo. Kad pevam, nemam nijedan problem, iako me on već sutradan čeka da ga rešim. Vodila sam se time, kad mogu ovoliko godina da pevam, znači da sam dobro i da mi nije ništa. Kroz pesmu sam rekla sve i one dobre i one loše situacije koje se dešvaju kod svakog čoveka.

*Da li uočavate razliku kakva je muzička scena bila pre i kakva je sada iz vašeg ugla?

- Podela na zabavnu i narodnu muziku je veštačka. Odličan pevač narodne je jednako dobar, kao takav pevač zabavne ili rok muzike. Pevanje je umetnost za koju vam Bog da talenat, ali morate ga negovati, unapređivati. Glavna razlika današnje i nekadašnje muzike je to što je pevač morao da zna da peva i samo na osnovu pesme se pravila karijera.

*Jeste li od onih žena koja sve što zaradi voli da potroši ili pak uštedite za nešto drgugo?

*Da li je vam je teško pala informacija da je vašoj ćerki Nikoliji otkazan koncert koji je trebao da bude 5. septembra na stadionu „Tašmajndan“?

- Teško sam podnela odlaganje Nikolijinog koncerta, bilo mi je žao nje, dugo se spremala. Ljudski se pripremala i orkestar i koreografija i svašta nešto propratno što ide uz kompletnu organizaciju. Međutim, ako drugima, tako i njoj. To je poveliki finansijski minus. Izvući će se. Sada biraju drugo mesto. Koncert će biti održan, samo polako, sve će doći na svoje.

*U proteklom periodu susreli ste se zdravstvenim problemima. Šta vam sada daje snagu?

- Porodica i publika me vraćaju u život i daju mi snagu. Zato sam i zdravstveno mnogo bolje. Da narod svih ovih godina nije uz mene, pitanje je da li bih i ja bila tu gde jesam sada. To me i drži.

*Gde osećate da ste kod kuće, gde je oaza u koju se sklanjate od gužve?

OD MUZIKE NE ODUSTAJEM

*Iako vaš posao nije samo nastup i koncert, da li ste pomislili da mikrofon okačite „o klin“?

- Nikada. Publika me voli, volim i ja nju. Iako sam koncert i nastup zahtevaju propratne stvari kao što su spremanje, šminkanje i friziranje, što mi ponekad teško padaju, kada izađem pred publikom i između ostalog zapevam moju i njuhovu omiljeni pesmu „Ovo u grudima“ i ostale zaboravim na sve. Muzika je moj život i od nje ne odustajem.