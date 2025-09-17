STAJLINZIMA OSTAVLJA BEZ DAHA: Tea Tairović oduševila fanove u zanosnom kombinezonu, a o njenoj vitkoj liniji svi pričaju (FOTO)
JEDNA od najtraženijih pevačica mlađe generacije Tea Tairović, svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Njeni stajlinzi su često tema komentarisanja na mrežama, a ni ovoga puta nije bilo drugačije. Mlada muzička zvezda na novoj fotografiji ostavlja bez daha svojom harizmom i besprekornim stilom.
Njena figura, savršeno naglašena providnim kombinezonom ukrašenim crnim tačkicama, odiše elegancijom, ali i hrabrošću. Uz raskošnu, blago talasastu kosu koja pada niz ramena i efektnu šminku koja ističe oči i crte lica, Tea zrači kao prava diva modernog doba.
Kombinezon koji nosi oduševio je sve pratioce na Instagramu, ali i mnoge modne kritičare, a kao što je i poznato to je delo kreatora Bojana Petrovića, sa kojim Tea godinama ima sjajnu saradnju.
Poznato je da je Tea stalno ulaže veliku količinu novca u svoje odevne kombinacije za nastupe, i da na svakom nastupu ima novu odevnu kombinaciju koja svaki put ostavlja bez teksta.
