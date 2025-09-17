Poznati

STAJLINZIMA OSTAVLJA BEZ DAHA: Tea Tairović oduševila fanove u zanosnom kombinezonu, a o njenoj vitkoj liniji svi pričaju (FOTO)

Dušan Cakić

17. 09. 2025. u 20:40

JEDNA od najtraženijih pevačica mlađe generacije Tea Tairović, svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Foto: Privatna arhiva

Njeni stajlinzi su često tema komentarisanja na mrežama, a ni ovoga puta nije bilo drugačije. Mlada muzička zvezda na novoj fotografiji ostavlja bez daha svojom harizmom i besprekornim stilom.

Njena figura, savršeno naglašena providnim kombinezonom ukrašenim crnim tačkicama, odiše elegancijom, ali i hrabrošću. Uz raskošnu, blago talasastu kosu koja pada niz ramena i efektnu šminku koja ističe oči i crte lica, Tea zrači kao prava diva modernog doba.

Kombinezon koji nosi oduševio je sve pratioce na Instagramu, ali i mnoge modne kritičare, a kao što je i poznato to je delo kreatora Bojana Petrovića, sa kojim Tea godinama ima sjajnu saradnju.

Poznato je da je Tea stalno ulaže veliku količinu novca u svoje odevne kombinacije za nastupe, i da na svakom nastupu ima novu odevnu kombinaciju koja svaki put ostavlja bez teksta.

 

