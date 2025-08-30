"SIKTER" ZA KRAJ: Zorana Mićanović spektakularnim koncertom zatvorila 35. "Roštiljijadu" (FOTO)

MLADA folk zvezda Zorana Mićanović održala veliki koncert na završnoj šestoj večeri 35. "Roštiljijade" u Leskovcu

Foto Novosti

Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom "Sikter", a onda je u nastavku noći ređala svoje numere "Doručak", "Crna mačka", "Poljubi me kad sam pijana", "Glumica", "Došlo vreme" i druge.

- Kao mladom umetniku, drago mi je što imam čast da svojim koncertom muzički zatvorim ovakvu veliku manifestaciju - istakla je Zorana za "Večernje novosti" i dodala:

- Svoju publiku s jeseni obradovaću A stranom prvog studijskog albuma, a na kom su radili najveći i najplodonosniji autori naše muzičke scene, tako da će to biti kruna moje dosadašnje karijere.

Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali.