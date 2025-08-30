Poznati

"SIKTER" ZA KRAJ: Zorana Mićanović spektakularnim koncertom zatvorila 35. "Roštiljijadu" (FOTO)

Д. Цакић

30. 08. 2025. u 23:39

MLADA folk zvezda Zorana Mićanović održala veliki koncert na završnoj šestoj večeri 35. "Roštiljijade" u Leskovcu

СИКТЕР ЗА КРАЈ: Зорана Мићановић спектакуларним концертом затворила 35. Роштиљијаду (ФОТО)

Foto Novosti

Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom "Sikter", a onda je u nastavku noći ređala svoje numere "Doručak", "Crna mačka", "Poljubi me kad sam pijana", "Glumica", "Došlo vreme" i druge.

Foto: Фото Новости

POGLEDAJ GALERIJU

- Kao mladom umetniku, drago mi je što imam čast da svojim koncertom muzički zatvorim ovakvu veliku manifestaciju - istakla je Zorana za "Večernje novosti" i dodala:

- Svoju publiku s jeseni obradovaću A stranom prvog studijskog albuma, a na kom su radili najveći i najplodonosniji autori naše muzičke scene, tako da će to biti kruna moje dosadašnje karijere.

Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!