"SIKTER" ZA KRAJ: Zorana Mićanović spektakularnim koncertom zatvorila 35. "Roštiljijadu" (FOTO)
MLADA folk zvezda Zorana Mićanović održala veliki koncert na završnoj šestoj večeri 35. "Roštiljijade" u Leskovcu
Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom "Sikter", a onda je u nastavku noći ređala svoje numere "Doručak", "Crna mačka", "Poljubi me kad sam pijana", "Glumica", "Došlo vreme" i druge.
- Kao mladom umetniku, drago mi je što imam čast da svojim koncertom muzički zatvorim ovakvu veliku manifestaciju - istakla je Zorana za "Večernje novosti" i dodala:
- Svoju publiku s jeseni obradovaću A stranom prvog studijskog albuma, a na kom su radili najveći i najplodonosniji autori naše muzičke scene, tako da će to biti kruna moje dosadašnje karijere.
Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali.
