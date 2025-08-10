MOJ GRAD, MOJI LJUDI: Dragana Mirković ostavila "srce na sceni" u rodnom Požarevcu (FOTO)
FOLK diva Dragana Mirković priredila je sinoć nezaboravno muzičko veče u svom rodnom gradu Požarevcu.
Balkanska muzička zvezda napunila je do poslednjeg mesta čuvenu diskoteku i pred tri hiljade ljudi, koliko može da stane unutra, još jednom potvrdila da je miljenica nacije, ali i obožavana u svom zavičaju.
- Dobro veče, požarevljani moji, moj grad, moji ljudi. Počastvovana i srećna sam što vas vidim u ovolikom broju i ovo je moj način da vam se zahvalim što me već 41 godinu pratite i volite. Hvala vam mnogo što ste me od samog početka podržavali, bili moj vetar u leđa, kao i što ste sa mnom od mog prvog pojavljivanja na muzičku scenu. Večeras sam ovde da zajedno uživamo i da vam se na najbolji mogući način odužim, muzikom - obratila se Dragana na početku večeri prisutnim sugrađanima u diskoteci.
Rečenica kojom se može opistati prošla noć u Požarevu je more ljudi, emocija u vazduhu, a iznad svega, jedan glas koji već četiri decenije spaja generacije i granice.
Horski su se pevale numere od "Umirem majko", "Luče moje", "Simpatija", "Lepi moj", "Za mene si ti", "Još si meni drag" i druge, zatim i nova pesma "Inicijali", kao i mnogi drugi hitovi koje je publika sa muzičkom zvezdom pevala uglas.
Nakon dvočasovnog spektakla, ovacije nisu prestajale. Publika je tražila još, a Dragana se više puta vraćala na bis, potvrdivši da je njena veza sa publikom jača nego ikad. Veče u Požarevcu bila je prava potvrda da godine ne mogu umanjiti talenat i da prava muzika uvek pronalazi put do srca ljudi.
Sinoćnji koncert je za Gagu bio više od nastupa. Za nju je to značilo praznik, ritual, susret sa korenima, prijateljima i publikom koja je prati od samih početaka.
U letnjoj sezoni koja i dalje traje, legendarna pevačica piše jedno od svojih najglasnijih i najsvetlijih poglavlja. Gde god da se pojavi daje pesmu, emociju i zagrljaj, a to joj se zato joj vraća desetostruko, a tako će biti i do kraja leta.
