VEŠTAČKA INTELIGENCIJA DONELA SUD: Aca Sofronijević obeležio je pop kulturu celog regiona (FOTO)
VEŠTAČKA inteligencija (AI) prodrla je u skoro sve sfere života, te mnogi pitaju popularni ChatGpt za mišljenje i informacije na razne teme, a među njima su i ona koja se odnose na muzičke zvezde.
Tako je i nama palo na pamet da pitamo veštačku inteligenciju - ko je najpopularniji harmonikaš na Balkanu u poslednjih pet godina?
Odgovor je usledio brzo: Aleksandar Sofronijević, a AI je svoj sud obrazložio, i to po stavkama:
- Najpopularniji harmonikaš na Balkanu u poslednjih pet godina verovatno je Aleksandar Sofronijević (Sofra)", srpski harmonikaš, aranžer i producent, poznat kao vođa sopstvenog orkestra.
- Redovno se pojavljuje popularnim muzičkim emisijama s visokom gledanošću i nastupa uz najveće estradne zvezde bivše Jugoslavije
- U 2024. objavio je live album "Majstori za dušu" i ostvario još veći uspeh kada je dobio prestižan instrument - što dodatno potvrđuje njegov status među najtraženijim harmonikašima.
AI je potom navela još nekoliko poznatih harmonikaša, da bi na kraju izvela zaključak: "Ako se meri vidljivošću u pop kulturi, angažovanošću i prisustvom u regionu - Aleksandar Sofronijević je verovatno najpopularniji harmonikaš Balkana u poslednjih pet godina".
Kako stvari stoje, veštačka inteligencija je odlično upućena u muzička dešavanja, mada je neke Sofrine aktivnosti propustila da spomene.
Osim standardnih nastupa, Sofra je sa svojim orkestrom, sastavljenim od vrhunskih muzičara, priredio i brojne koncerte, i svojim aranžmanima i produkcijom "oživeo" mnoge stare pesme.
AI je ipak propustila da navede da on je i muzički obrazovan - završio je muzičku akademiju u Kragujevcu, a harmoniku obožava od svoje četvrte godine.
Naposletku, ChatGpt napravio je i jednu malu grešku - virtuoz pomenuti prestižni instrument nije dobio, već ga je kupio.
- Uspeo sam da dođem do harmonike koja je u svetu muzike legendarni instrument, to je harmonika Settimio Soprani Artist 6. Celog života sanjam da će jedan takav očuvani instrument doći u moje ruke. Sada kada mi se san ostvario, jedva čekam da još više vežbam i da provodim vreme sa njom - rekao je Sofra za "Večernje novosti" krajem prošle godine, potvrdivši tako da nastavlja da ulaže u svoj posao.
