SLAVLJE U DOMU PEVAČICE: Stigla je prinova, slavili do zore (FOTO)

U DOMU pevačice Zorane Stefanov, sinoć se slavilo i to zbog prinove koja je stigla, dečaka Vukana.

Instagram/zoranastefanov

Naime, nikad srećnija i ponosnija, Zorana se oglasila na mrežama i podelila srećne vesti.

- Postala sam tetka. Hvala ti puno sestro i dobro došao anđele moj. Vukan - napisala je ona uz emotikon plavog srca.

Ona je zatim objavila i snimak sa proslave koju su upriličili odmah, noćas na kojoj je latila i mikrofona. Instagram/zoranastefanov

Pevačica Zorana Stefanov proslavila se učešćem u "Pinkovim zvezdama", a nakon učešća u jednom rijalitiju se potpuno povukla i ostvarila u najlepšoj mogućoj ulozi.

Odmah nakon muzičkog takmičenja u kojem je skrenula veliku pažnju i došla do velikog super-finala, Zorana je ušla u tada popuranu Zadrugu.

Nakon što je okusila i taj vid zabave, Zorana se posle rijalitija potpuno povukla i napustila scenu, a zatim uplovila u ljubavni odnos i rodila ćerku Enu.

No, sada se, izgleda, vraća jača no ikada, a bogami i zgodnija no ikada. Zorana vredno radi i nastupa, a sada je podelila i jedan snimak pred početak nastupa, zbog kojeg su mnogima pale "vilice".

Pozirala je u kratkkoj narandžastoj mini haljini, a na telu svaki mišić iscrtan. Zorana je, što je ajsno po snimku istrenirana do granice da ljud ne veruju da je telo njeno.