EKSL I SLEŠ NISU PRIČALI DVE DECENIJE: Sukob frontmena i gitariste Gansa bio jedan od najžustrijih, evo i zašto

Sukob između Eksla Rouza i Sleša, frontmena i gitariste "Guns N’ Roses-a", jedan je od najpoznatijih i najdugotrajnijih u istoriji rok muzike. Njihova prepirka trajala je dvadeset godina, a evo šta je sve dovelo do raskola i kasnijeg pomirenja.

Raskol je započeo početkom 1990-ih, tokom snimanja dvostrukog albuma "Use Your Illusion I & II".

Eksl je želeo potpunu kontrolu nad muzikom i eksperimentisao je sa različitim zvucima, dok su ostali članovi "Guns N’ Roses--a", naročito Sleš, preferirali siroviji, klasični rokenrol pristup. Eksl je često donosio odluke bez konsultacije sa bendom, što je izazivalo frustraciju među članovima.

U autobiografiji, Sleš je istakao da su snimanja bila izuzetno stresna jer je Eksl bio perfekcionista koji nije pravio kompromise.

Eksl je 1991. godine izjavio za Rolling Stone:

- Nisam zainteresovan da pravim kompromise da bih zadovoljio druge... Želim da pravim muziku kakvu ja želim.

Pored kreativnih razlika, lični problemi su dodatno narušavali odnose. Eksl je postajao povučen, dok je Sleš imao problema sa zavisnošću. Eksl je bio poznat po kasnim dolascima na probe, što je ostale članove nerviralo.

Incident sa Majkl Džeksonom i dalje narušavanje odnosa

Eksl je jako pazio na buntovnički imidž benda i mislio je da Slešova saradnja sa Majklom Džeksonom, posebno na pesmi "Black or White", narušava ugled "Guns N' Roses-a".

Dok je Sleš to video kao slobodu da radi šta želi, Eksl je tu saradnju shvatio kao izdaju. Eksl je u detinjstvu bio zlostavljan od strane oca, a u to vreme Majkl Džekson je bio optužen za seksualno zlostavljanje dece.

Zato je Eksl veoma lično doživeo Slešovu saradnju sa Džeksonom i video je kao pretnju i izdaju, što je dodatno pogoršalo njihov odnos.

Raskid i dug period ćutanja

Sve kulminira 1996. godine kada Sleš napušta bend, nezadovoljan Ekslovim načinom vođenja i kreativnim pritiscima.

Eksl je tada izjavio da ne želi da nastavi sa "Guns N’ Roses-om" ukoliko Sleš ostane u bendu. Od tada su javno razmenjivali oštre kritike, a njihove pravne i lične razmirice dodatno su otežavale pomirenje.

Pomirenje i ponovni susret

Uprkos godinama netrpeljivosti, početkom 2010-ih dolazi do prvih naznaka zbližavanja. Eksl i Sleš u intervjuima govore o prestanku mržnje, a Sleš 2014. ističe da je "prešao preko svega" i nema više besa.

Do pravog pomirenja došlo je 2016. godine, kada je bend najavio turneju "Not in This Lifetime... Tour" sa Ekslom, Slešom i Dufom Mekaganom u postavi. Obojica su potvrdili da su rešili nesuglasice i da su sada u "dobrim odnosima", ostavljajući sve probleme iz prošlosti iza sebe.

