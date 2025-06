DRAGANA KATIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Posao je moja životna nagrada (FOTO)

"STEKLA sam uspomene i prijatelje koji su neraskidivo vezani za moj život, jer je 25 godina veliki "komad" života. Zahvaljujući atmosferi i ljudima koji su čilini i čine srž "Grand produkcije", imam prijatelje koje beskrajno volim. Od početka smo postajali i bili porodica."

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Ovo za "Novosti" kaže jedno od najpopularnijih TV lica i voditeljka muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" Dragana Katić. Dama koja godinama posvećeno korača medijskom scenom, naglašava da u poslu voli novine, jer joj donose izazove, bude iskru života i želju za radom na sebi. Od početka karijere radila je različite formate, od jutarnjeg i zabavnog programa na RTS-u, a od 1998. u "Grand produkciji". Kao da je juče bilo, seća se svoje prve velike emisije "Zvezdano nebo".

- Brzinom svetlosti menjale su se koncepcije, scenografije, učesnici i odjednom smo dobili mnogo velikih zvezda, jer su svi koji su značili na muzičkoj sceni prošli kroz "Grand". Velika čast je bila raditi sa vrhunskim muzičarima na čelu sa Bokijem Miloševićem, sa velikanima Predragom Živkovićem Tozovcem ili i Vladimirom Savčićem Čobijem. Bez obzira na to što sam i pre toga radila velike projekte, ta priča je bila veličanstvena za mene. Te 1998. godine sam se u maju porodila, a u decembru je počelo "Zvezdano nebo". Bila je to prelomna godina mog života. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

*Finale desete, jubilarne sezone "Nikad nije kasno" zakazano je za 29. jun. Šta sve očekuje gledaoce?

- Neverovatno je brzo prošlo deset godina. U finalu rukovodićemo se dosadašnjim klasičnim metodama, imaćemo tri pobednika koje će birati stručni žiri, ali i putem SMS i "Fejsbuka". Emocije su pomešane. Imam osećaj kao da smo juče pripremali ceo projekat. Od početka smo zadržali tu nit, da prikažemo ljude, njihove živote i da u poznim godinama mogu da krenu iz početka.

*Često ste znali da zaplačete u emisiji?

- Verovatno je zbog toga ovaj format i prošao. Zbog te emocije i spontanosti ponekad poteku i suze, kada su takmičari delili sa nama svoj privatni život, lomove, padove i ono što ih je na neki način sprečilo da se više posvete karijeri, da svoj talenat neguju i ranije prezentuju javnosti. Naš osnovni scenario se zove "istina", jer se prikazuje iskrenost.

*Koliko se voditeljski posao promenio od početka vaše karijere do danas?

- Pripadam generaciji iz prošlog veka, jer 40 godina radim ovaj posao, a to znači da se mnogo promenio. Ono što je sada najupečatljivije u voditeljskom poslu je neposrednost. Kada sam počinjala, ona nije bila toliko svojstvena mom poslu. Gledaoci su zahvaljujići savremenim tehnologijama promenili odnos prema televiziji. Sve više mladih je na drugim digitalnim platformama, a televizijski program sada je rezervisan za starije gledaoce. Suštinu koju sam naučila od svojih mentora, zadržala sam do danas. Drago mi je što to nisam promenila i nisam podlegla trendovima. Naravno, ne smatram da su loši, jer su se prilagodili vremenu, ali ja ne moram to da radim u potpunosti. Inače, ovo za mene više nije posao, već ga doživljavam kao lepu avanturu i životnu nagradu. Moj san traje četiri decenije.

*Koji je bio taj trenutak kada ste pomislili da ste imali sreće u karijeri?

- Na mom početku kada je bila audicija u Televiziji Beograd, imala sam priliku da upoznam prave ljude na pravo mestu. Dobila sam prave mentore od kojih sam mnogo naučila, kao i o samom televizijskom zanatu, kako treba da radim, kako da se borim u određenim situacijama i da ispravim greške. Dali su mi poverenje, da radim autorske priloge, uživo emisije, velike i značajne projekte. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

NIKAD NIJE KASNO

*ZA šta u životu nikada nije kasno?

- NIJE kasno da oprostite, učite, da počnete nešto novo da radite što će vam dati novu enegiju i dimenziju života. Nije kasno ni za hobi koji će vas revitalizovati.