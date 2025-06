NEŠTO VELIKO: Ova pevačica sa Acom Sofronijevićem planira možda i Evroviziju sledeće godine

MLADA pevačica srpskog porekla koja živi i stvara u Švedskoj, Nikolina Lekić Niko nastavlja da tiho, ali sigurno gradi svoj put na muzičkoj sceni.

FOTO: Bojan Stevanović

Nakon što je šira publika zapazila njen glas u švedskom "Idolu", usledili su singlovi "Need You", "It’s Only Love" i "Love is Real" – pesme koje su pronašle put do radijskih stanica, ali i do srca publike.

U poslednje vreme Niko često putuje između Švedske i Srbije. Studio u Beogradu, saradnja sa Aleksandrom Sofronijevićem i, što je posebno zanimljivo, rad sa njenim ocem, poznatim producentom Ivanom Lekićem, koji blisko sarađuje sa Sofronijevićem, nagoveštavaju da je u pripremi nešto ozbiljno. Kažu da pesma koja nastaje ima potencijal da bude više od običnog singla – a neki čak šapatom pominju i Evroviziju. FOTO: Bojan Stevanović

Niko o tome zasad ne govori mnogo. Na pitanje da li razmišlja o tom takmičenju, samo se nasmeje i kaže da još ništa nije sigurno, ali da ima ideja i želja. A kako sama kaže, voli da ostavi stvari da “prirodno sazru”.

Ipak, ono što jeste zanimljivo jeste činjenica da se u krugovima bliskim njoj već vodi tihi razgovor – ako dođe do prijave, da li će to biti za Švedsku, u kojoj je odrasla, ili za Srbiju, u kojoj je rođena?

- Ne biram strane, biram istinu. Muzika je moj jezik, gde god da pevam - rekla je nedavno u jednom intervjuu.

Bilo kako bilo, jasno je da Niko ne planira da stane. Njena muzika, mešavina emocije, melodičnog popa i lične autentičnosti, polako ali sigurno pronalazi svoje mesto – i publiku koja ume to da prepozna.

Godine su ispred nje, ali koraci koje pravi već sada deluju zrelo. I ko zna – možda nas sledeće proleće iznenadi velikom scenom, reflektorima i pitanjem: čije boje će Niko nositi?