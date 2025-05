PRIZOR OSTAVIO SVE BEZ TEKSTA: Sanja Vučić svojom interpretacijom čuvene pesme, rasplakala sve prisutne

OD početka svoje karijere publiku je osvojila neverovatnim vokalom, ali i pesmama u kojima daje sto odsto sebe, a koje su postale veliki hitovi.

Foto: Pixel Studio

Nedavno je na mrežama isplivao snimak sa jednog od njenih brojnih koncerata, na kojem Sanja pred velikim brojem ljudi izvodi pesmu "Ederlezi". Publika je bila u transu zbog njene interpretacije, a svi su upalili svoje telefone i bliceve te je prizor sa nastupa mnoge ostavio bez teksta.

Muzička zvezda redovno nastupa i puni klubove, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, a pored toga, Sanja redovno drži koncerte na gradskim trgovima, a nastupa i na mnogim ekskluzivnim ivent proslavama. Publika obožava njenu energiju i to što peva što bi se reklo "iz srca i duše", a o tome kakva je pevačica i kakve su njene vokalne sposobnosti govori to da Sanja peva sve žanrove muzike, od Silvane do Nirvane.

Nedavno je Vučićeva najavila da su u pripremi i nove pesme, kojima će sigurno dokazati je spremna da se popne na sam estradni vrh i da stane rame u rame sa velikim muzičkim imenima domaće scene.

Pevačica inače od skoro uživa u ljubavi sa opasnim frajerom, sa kojim se prvi put pojavila u javnosti na svadbi svoje bliske prijateljice i muzičke zvezde Tee Tairović.