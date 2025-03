SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTKRILA KAKVE JE PLANOVE POPOVIĆ IMAO PRED SMRT: Poslednji put se javio iz Pariza, planirao je da se vrati na snimanja

SNEŽANA Đurišić uživo u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o poznanstvu i saradnji sa Sašom Popovićem, koji je nakon borbe sa teškom bolešću preminuo juče, 1. marta

Foto: ATA images

- 40 godina sam poznavala Sašu Popovića i nikad nismo imali ružnu reč. Ljude prihvatam ili ne prihvatam kakvim su. Saša je bio veliki prijatelj moje kuće, veliki drug, pun energije pozitivne, sposoban i rođen za ono što je radio i zato je tako i uspeo - rekla je Snežana i dodala: Foto: ATA images

- On se poslednji put javio iz Pariza da pomerimo neki datum. Čak je u nekom momentu želeo da se vrati u stolicu, sve vreme je bio uključen i pratio je sve. Čula sam se danas sa Suzanom, ja znam šta je čeka, deca su tu, vera u Boga je tu, da se živi dalje mora - poručila je pevačica i dodala:

- Rekao je da je jako teško, da prolazi kroz užasno vreme, da će biti kako Bog kaže. Kad god smo ga čuli, on je bio taj Saša. On je nosio kačket zbog terapija, ali je on bio onakav kao što je i uvek, da je sve na svom mestu. Ja sam mu rekla da verujem da će izaći iz svega toga, on mi je rekao da se bori i da će biti kako bude - otkriva Snežana i dodaje: Foto: ATA images

- Gledao je da menja propozicije i pravila da bi bilo zanimljivije... Ti mladi ljudi koji su učestvovali u tom takmičenju, u njemu su imali i roditelja i učitelja i profesora i sve ono što treba da ima mlad čovek da bi ušao na estradu, da uđe u posao koji ne zna kako izgleda, odnosno zna samo ono što se predstavlja na televiziji. Ja sam svedok da je on pozivao svakoga od njih, savetovao i tako dalje... Svi smo različiti, svi volimo isto, svi imamo istu želju, a to je da ta deca budu tu i da vide šta je estrada - rekla je pevačica i dodala:

- Imao je fin, porodičan život. Ne verujem da nije imao ispunjenih želja osim one da ozdravi. Veliki ljudi se nađu u nevoljama. Kada se u mojoj kući dogodila tragedija on je bio tu.

(PINK)