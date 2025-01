PREMINUO POZNATI GLUMAC: Slavu stekao osamdesetih godina, svi ga dobro znate

KOMIČAR i glumac Toni Slateri (65) preminuo je danas od srčanog udara!

Foto: Pixabay

Toni Slateri bio je engleski glumac i komičar koji je salvu stekao osamdesetih godina prošlog veka, piše Daily Mail.

Glumio je u filmovima "The Crying Game", "Peter's Friends" i "How to Get Ahead in Advertising".