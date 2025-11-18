PODVIG DEVOJČICE DANIJELE MARKOVIĆ BEZ PREMCA U RS I BIH: Ona trenira tekvondo i veoma je uspešna

ZA Danijelu Marković, osvajačica prvog mesto na tekvando prvenstvu BiH za mlađe kadete kao i međunarodnim turnirima, ugljevički načelnik Dragan Gajić uprilicio je svečani prijem. Gajić je darovao jedanaestogodišnju sugrađanku iz Ravnog Polja, Danijelu, koja je postala šampion BiH

V Mitrić

- Danijela je postavila sebe na zlatnu nisku divnih, vrednih, talentovanih i marljivih naših mladih sugrađana, koji već u ovom uzrastu pronose slavu Ugljevika, čitavog našeg kraja i Republike Srpske - rekao je Gajić.

Markovićeva će, uveren je čelnik Podmajevice, da niza ovakve i slične uspehe kao da ih proširi van granica Republike Srpske i BiH na radost svih.

Gajić je zahvalio i porodici mlade šampionke i njenim trenerima ističući da daju svojevrstan doprinos i kao primer kako mladi treba, da se što više uključuju u sport koji i postiče na razne načine za uspehe i u drugim oblastima života, rada i stvaralaštva.

Danijela je članica Tekvando kluba “Wolf” iz Ugljevika i u ovoj godini osvojila je Međunadni turnir u Slovačkoj kao i Hrvatskoj.

-Tekvando treniram već sedam godina. Bavljenje sportom mi je više kao obaveza nego zabava. Pored treninga, sviđa mi ovaj sport jer dosta putujem, posećujem razne gradove i države a stičem i nove prijatelje-rekla je Markovićeva koja je i članica Tekvando kluba “Sokol” iz Bijeljine.

Pohađa peti razred Osnovne škole "Dositej Obradović" u Suvom Polju kod Bijeljine, odličan je učenik a sa njom zajedno treniraju i sestre Anđela i Nikolina koje je isto tako uspešne u sportu i školi.

Prijemu su prisustvovale i sekretar kluba "Wolf" docent dr Ivana Maletić Sekulić i majka Danijelina Nataša Marković.