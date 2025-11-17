OTKUPILI VIŠE OD 100 GODINA ZATVORA: Osuđenici u Srpskoj platili skoro četiri miliona maraka da ne završe na robiji

OSUĐENICI u Srpskoj platili su skoro četiri miliona KM da noći ne provode u zatvorskim ćelijama, već u svojim domovima. Tako je mogućnost zamene zatvorske za novčanu kaznu iskoristilo 311 osoba, pre nego što je Ustavni sud RS pre mesec dana neustavnim proglasio odredbu Krivičnog zakonika RS kojom je to pitanje regulisano i naredio izmene zakona gde će ubuduće sudovi odlučiti da li neki osuđenik može da otkupi jednogodišnju kaznu ili mora da je odleži.

Podaci Visokog sudskog i tužilačog saveta (VSTS) BiH ukazuju da je od početka primene neustavne odredbe člana 46a. stav 3. Krivičnog zakonika RS, koju je Narodna skupština RS usvojila 2021. godine, osuđenima u 306 predmeta odobreno da plate ukupno 3.983.990 maraka da ne idu zatvor. Dan zatvora iznosi 100 KM, što znači da su osuđenici otkupili više od 100 godina zatvora.

Među osuđenicima koji su koristili pravo da otkupe jednogodišnju kaznu zatvora nalazile su se i tri osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično delo obljube deteta mlađeg od 15 godina. Oni su zatvor zamenili za novčane kazne u rasponu od 9.000 do 18.250 KM. Parama su zatvor izbegli i osuđeni za proizvodnju i posedovanje dečje pornografije, iskorišćavanje i upoznavanje dece s pornografijom.

Dalje, kazne su otkupljivale i razne javne ličnosti zbog zloupotrebe službenog položaja, i koji su umesto jednogodišnjeg zatvora platili 36.500 maraka u budžet i ostali na slobodi i u foteljama. Tu pogodnost su koristili i osuđenici za nanošenje telesnih povreda, ali i povratnici u izvršenju krivičnih dela što govori podatak iz Kozarske Dubice, gde je jedno lice u tri navrata otkupljivalo kaznu zatvora.

Goran Selak, ministar pravde RS, kaže za "Novosti" da kaznena politika u Srpskoj mora biti predmet ozbiljne analize.

Bez saglasnosti sa Ustavom USTAVNI sud RS u oktobru je utvrdio da odredba kojom se određuje otkup zatvorske kazne, koja ne prelazi godinu dana zatvora, nije u saglasnosti sa Ustavom RS. Sporna odredba sudovima nije ostavljala mogućnost da odlučuju o tome u kojem slučaju će prihvatiti zamenu kazne, već je moralo biti odobreno svakom osuđeniku koji to zatraži. Takođe, sama odredba je u privilegovaniji položaj stavljala one boljeg imovinskog stanja, što nije u saglasnosti sa načelom jednakosti građana pred zakonom.

- Svima je jasno da se za pojedina teška krivična dela - poput saobraćajnih nesreća sa umišljajem, nasilja u porodici ili seksualnog nasilja nad decom - ne izriču adekvatne kazne. Zbog toga smo pokrenuli postupak izmene Krivičnog zakonika RS, posebno nakon poslednje odluke Ustavnog suda, kako bismo precizno definisali koja se dela ne mogu zameniti novčanom kaznom - kaže Selak.

Dodaje da povratnici u izvršenju krivičnih dela više neće moći da traže ovu zamenu.

- Time ćemo pooštriti odnos prema počiniocima i poslati jasnu poruku sudovima - da se teška dela moraju kažnjavati ozbiljno i pravedno. Srpska mora biti sigurno društvo za pristojne, a ne raj za nasilnike - zaključuje Selak.