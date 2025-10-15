Republika Srpska

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD GRADIŠKE: Teretno vozilo sletelo s puta, vozač poginuo

Novosti online

15. 10. 2025. u 15:24

NA regionalnom putu Vodice–Vrbaška, u mestu Trebovljani, grad Gradiška, juče se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saobraćajna nesreća dogodila se sletanjem sa puta teretnog vozila, kojim je upravljao M.V. iz Gradiške.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a uviđaj na mestu nesreće izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Gradiška.

(RTRS)

