OBELEŽENE TRI DECENIJE OD AGRESIJE HVO I TZV. ARMIJE BiH NA ZAPADNI DEO SRPSKE: Nema pravde za porodice žrtava

U MRKONjIĆ Gradu je obeleženo 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština i zločina nad 2.214 srpskih civila i vojnika koji su počinili pripadnici hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH, dok je više od 120.000 ljudi nasilno proterano sa svojih vekovnih ognjišta.

Foto: SRNA

Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da je u septembru i oktobru 1995. srpski narod iz tih opština doživeo stradanje i egzodus biblijskih razmera.

- Majke su ostale bez sinova, deca bez očeva, dok su cela naselja nestala u plamenu, a kuće su prethodno opljačkane. Ovo nije bila samo vojna operacija, već očigledan primer pokušaja zatiranja svakog traga srpskog postojanja na tom prostoru, brisanja sećanja na naš narod, našu veru i našu istoriju. Ali, nisu uspeli - istakao je Dodik.

Naglasio je da iako proterani sa svojih ognjišta u ovim planski osmišljenim i organizovanim etničkim čišćenjima, i rasuti po gradovima RS, Srbije pa dalje po celom svetu, nikada nisu zaboravili ko su, šta su i odakle su.

- Njihova patnja i njihova tišina veće su od svake presude, jer u njima živi istina koju će ponosno da prenose svojim pokolenjima. I zato, danas, kada obeležavamo 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština ne govorimo samo o prošlosti, govorimo o zavetu da ćemo pamtiti, da ćemo biti dostojni njihove žrtve, i da ćemo čuvati Srpsku - izjavio je Dodik.

Masovne grobnice NA području zapadnokrajiških opština pronađena je 41 masovna grobnica sa ukupno 1.112 tela. Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu i iz nje je ekshumirano 181 telo srpskih civila i vojnika.

Podsetio je da zločin nad Srbima zapadne Krajine nikada nije procesuiran ni u Hagu, niti pred sudovima u Federaciji ili Sudom BiH.

- Umesto priznanja, kajanja, kazne, u tim nazovi pravosudnim institucijama i danas se, kao i obično kada je reč o zločinima nad Srbima, ćuti, a porodice poginulih i raseljenih Srba već tri decenije traže pravdu koja im je uskraćena.

Premijer RS Savo Minić izjavio je da je cilj ove agresije 1995. bilo istrebljenje srpskog naroda, koji je tada nemilosrdno ubijan o čemu govori i masovna grobnica u Mrkonjić Gradu.

- Srbi su stradalnici u protekolom ratu u BiH, a dokaz tome su i ovi zločini. Zna se ko je obučavao brigade koje su nas ovde napadale i da je Peti korpus takozvane Armije BiH napadao izbegličke kolone - rekao je Minić.

Planska akcija DODIK je naveo da je agresija na Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupu na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad izvedena uz direktnu podršku NATO snaga i hrvatske vojske, bila planska i koordinisana akcija s ciljem eliminisanja Srba iz zapadnog dela Republike Srpske.

Govoreći o sudskom procesu pred Sudom BiH protiv ratnog komandanta Petog korpusa tzv. Armije BiH Atifa Dudakovića, Minić je ukazao da optuženi za stravične zločine nad Srbima ne dolazi na sud po šest meseci i pri tome kao opravdanje dostavljaju potvrdu šahovskog ili fudbalskog kluba.