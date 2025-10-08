"DRUGI SU ODBILI PRUŽENU RUKU" Dodik: Narod traži da se na nepravdu odgovori
NAROD traži da se na nepravdu koja je učinjena Srpskoj odgovori institucionalno, da se pokaže odgovornost i mudrost, poručio je danas predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i istakao da kada slušate narod nikada nećete pogrešiti.
- Narod je očekivao da taj odgovor bude jedinstven. Drugi su odbili jedinstvo i pruženu ruku. Sada narod od nas traži da sačuvamo ono što nam je on dao. A, kada slušate narod, nikada nećete pogrešiti - napisao je Dodik na platformi Iks.
Suština politike, precizira Dodik, nije samo znati da pričate, jer to je manifestacija, suština je znati slušati.
- Uvek sam slušao ljude, i one koji su za mene i one koji nisu, svestan da je to jedan narod koji ima ista nadanja, očekivanja i strahove. A, narod je od mene očekivao da udar na Republiku Srpsku primim na svoja pleća, da sačuvam njene institucije i sačuvam sigurnost, bezbednost, stabilnost. Da ne dozvolim ni najmanji incident, da ne dozvolim haos i destabilizaciju - napisao je Dodik.
(Tanjug)
