PUTIN OBAVEŠTEN O TERORISTIČKOM NAPADU: "Sva imena će biti objavljena kako istraga bude napredovala"

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin telefonom je saslušao izveštaj gubernatora Hersonske oblasti Vladimira Salda o situaciji nakon udara Oružanih snaga Ukrajine, kao i o toku istražnih radnji, saopštio je novinarima portparol predsednika Dmitrij Peskov.
„Vladimir Saldo je telefonom izvestio predsednika Putina o situaciji u Hersonskoj oblasti nakon terorističkog napada kijevskog režima. Šef regiona je obavestio šefa države o toku istražnih radnji i naveo da će, kako istraga bude napredovala i kako bude vršena identifikacija tela poginulih, informacije i imena biti objavljivani na zvaničnom sajtu regionalne administracije“, rekao je Peskov.
Saldo je u četvrtak saopštio da su Oružane snage Ukrajine izvele ciljani napad bespilotnim letelicama na mesto gde su civili dočekali Novu godinu — kafić i hotel u mestu Horli na obali Crnog mora. Prema preliminarnim podacima, povređeno je više od 50 osoba, dok su 24 lica poginula, među njima i jedno dete.
