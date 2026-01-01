Svet

PUTIN OBAVEŠTEN O TERORISTIČKOM NAPADU: "Sva imena će biti objavljena kako istraga bude napredovala"

В.Н.

01. 01. 2026. u 19:18

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin telefonom je saslušao izveštaj gubernatora Hersonske oblasti Vladimira Salda o situaciji nakon udara Oružanih snaga Ukrajine, kao i o toku istražnih radnji, saopštio je novinarima portparol predsednika Dmitrij Peskov.

ПУТИН ОБАВЕШТЕН О ТЕРОРИСТИЧКОМ НАПАДУ: Сва имена ће бити објављена како истрага буде напредовала

Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

„Vladimir Saldo je telefonom izvestio predsednika Putina o situaciji u Hersonskoj oblasti nakon terorističkog napada kijevskog režima. Šef regiona je obavestio šefa države o toku istražnih radnji i naveo da će, kako istraga bude napredovala i kako bude vršena identifikacija tela poginulih, informacije i imena biti objavljivani na zvaničnom sajtu regionalne administracije“, rekao je Peskov.

Saldo je u četvrtak saopštio da su Oružane snage Ukrajine izvele ciljani napad bespilotnim letelicama na mesto gde su civili dočekali Novu godinu — kafić i hotel u mestu Horli na obali Crnog mora. Prema preliminarnim podacima, povređeno je više od 50 osoba, dok su 24 lica poginula, među njima i jedno dete.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč