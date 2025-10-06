KARAN: Čast mi je, ponosan sam, ali i tužan jer Srpska mora da bira predsednika
ZAJEDNIČKI kandidat stranaka vladajuće koalicije za predsednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je danas da oseća veliku čast i ponos što je odabran da bude kandidat na predstojećim prevremenim izborima.
- Podsećam i ovog časa imam veliku čast i ponos, ali tugu i setu. Čast i ponos osećam pre svega zahvaljujući predsedniku (Miloradu) Dodiku što mi je ukazao poverenje da bude kandidat ispred naše političke partije. Snagu i ponos osećam i zbog prijatelja i koalicionih partnera koji su mi svojom podrškom dali snagu - rekao je Karan.
Dodao je da je počastvovan što stoji pred građanima Srpske, i pred narodom, jer je 75 odsto građana dalo podršku ovoj koaliciji na prošlim parlamentarnim izborima.
- Zato sam još posebno počastvovan i čast mi je stajati pred građanima Republike Srpske. 75 odsto građana Republike Srpske je pre godinu dana dalo podršku i hvala još jednom svima što su prepoznali da je ovo način da potvrdimo tu našu politiku - naveo je Karan u izjavi novinarima nakon sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije na kojem je predložen za kandidata za predsednika Srpske ispred SNSD.
Pojašnjavajući zašto je tužan, Karan je rekao da je to zato što "Republika Srpska mora ponovo da bira predsednika, a ima predsednika".
(Tanjug)
