DODIK: Zapad ne shvata da Rusiju neće moći da izoluju kao što su mogli Srbe

EU u Ukrajini pravi istu grešku kao i na Balkanu, ali Rusija ne može biti okružena NATO trupama i izolovana na isti način kao što smo mi bili, naveo je predsednik Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

- Evropska unija pravi istu veliku grešku u Ukrajini koju je napravila na Zapadnom Balkanu. Verujemo da je sve što nam se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji bio poligon za zapadne tvorce globalnih neoliberalnih procesa, koji su se spremali za Ukrajinu. Naravno, ne može da se uporedi. Rusija ne može biti okružena NATO trupama i izolovana na isti način kao što smo mi Srbi bili - rekao je Dodik.

On je naveo da mađarska politika stoji kao jedini tračak razuma na Zapadu.

- Ona jednostavno procenjuje stavove strana, ređa činjenice i lako je zaključiti da, naravno, euforija oko pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji protivreči svemu što znamo o njemu - navodi Dodik.

Prema njegovim rečima, zemlje sa nedefinisanim granicama i sa tako izraženim ekonomskim i socijalnim problemima ne pridružuju se Evropskoj uniji.

- Očigledno je da zapadni stratezi moraju da uvuku Ukrajinu u svoje redove kako bi uvek mogli da krive Rusiju. Oni ne razumeju da je Rusima zapravo svejedno šta oni rade. Rusija ima svoj put, i mogu vas uveriti da je Rusija stabilna, nema unutrašnjih problema koji bi je mogli destabilizovati, a politika koju vodi predsednik Putin usmerena je isključivo na stabilizaciju - zaključio je Dodik.

(RT Balkan)