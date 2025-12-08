Politika

"SITUACIJA U NAFTNOM SEKTORU SVE SLOŽENIJA" Đedović Handanović: Država će nastaviti da povećava rezerve (VIDEO)

В. Н.

08. 12. 2025. u 11:17

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Nakon sastanka medijima se obratila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

СИТУАЦИЈА У НАФТНОМ СЕКТОРУ СВЕ СЛОЖЕНИЈА Ђедовић Хандановић: Држава ће наставити да повећава резерве (ВИДЕО)

Novosti

Ministarka je rekla da je situacija u naftnom sektoru sve složenija.

- Obaveštavali smo javnost redovno i transparentno, nikada ništa nismo krili. U finansijskom sektoru svesni smo da ljudi osećaju probleme. Veliki broj pravnih lica je već ili prešao na novog snabdevača ili traži alternativu. Ono u šta građani ne treba da imaju sumnje jeste da će država učiniti sve da očuva energetsku stabilnost. Da podsetim građane da je 60. dana od kada su snkcije stupile na snagu, od kada nije bilo dotoka nafte za pančevačku rafineriju. Tržište to nije osetilo, građani nisu osetili. To je velika pobeda države, u smislu da smo se dobro spremili, ali i da građani imaju poverenja u svoju državu. Možete biti uvereni da država čini sve da bismo očuvali bezbednost snabdevanja. Situacija nije laka, ona je kompleksna, problemi se nagomilavaju. Da podsetimo na NIS-ovim pumpama je subvencionisana cena goriva, upravo da bismo pomogli poljoprivrednike. To je takođe jedan od izazova. Mislili smo na mala preduzeća, male kompanije, pekare, na sve one kojima je gorivo neophodno svaki dan  - rekla je ministarka, a potom pročitala 51 mesto u Srbiji koje nema alternativu snabdevanja. 

Dodala je da će država nastaviti da povećava državne rezerve.

- Gledaćemo na sve moguće načine da povećamo rezerve. U komunikaciji smo stalnoj. Ono što građani treba da znaju da smo učinili sve što su ruski partneri od nas tražili. Međutim, ne treba da zaboravimo da su Amerikanci ti koji su uveli sankcije i da smo mi kao mala zemlja pogođeni i da je svima u interesu da svoje interese zaštite. Naši građani ne smeju da pate zbog nesuglasica velikih sila. To svima treba da bude apsolutno jasno. nije bilo nikakvih poremećaja na tržištu - navela je ministraka i podsetila da imaju redovne sastanke.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. 

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.  

Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LJUDE
Panorama

0 0

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LjUDE

ČUVAJTE se onih koji se smeju kada vam je loše, govorio je Dostojevski, gorostas pisane reči i majstor psihološkog realizma, koji je kroz svoja dela istraživao dubine i mračne ponore ljudske duše. Mudre misli velikog književnika i danas se citiraju, pomažući nam da shvatimo suštinu života, a kada se nađemo u nedoumici ne znajući kako da odgovorimo na zlo, setićemo se, možda, i njegovog saveta da "ne treba pobeđivati silom, već smirenom ljubavlju"...

07. 12. 2025. u 19:40

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 1

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

TA KUĆA JE STVARNO UKLETA Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
Zločin

0 12

"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku

PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

07. 12. 2025. u 13:36

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRUKA: Crnogorci slavili ispadanje Srbije kao da su Hrvati (VIDEO)

BRUKA: Crnogorci slavili ispadanje Srbije kao da su Hrvati (VIDEO)