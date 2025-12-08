"SITUACIJA U NAFTNOM SEKTORU SVE SLOŽENIJA" Đedović Handanović: Država će nastaviti da povećava rezerve (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Nakon sastanka medijima se obratila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da je situacija u naftnom sektoru sve složenija.

- Obaveštavali smo javnost redovno i transparentno, nikada ništa nismo krili. U finansijskom sektoru svesni smo da ljudi osećaju probleme. Veliki broj pravnih lica je već ili prešao na novog snabdevača ili traži alternativu. Ono u šta građani ne treba da imaju sumnje jeste da će država učiniti sve da očuva energetsku stabilnost. Da podsetim građane da je 60. dana od kada su snkcije stupile na snagu, od kada nije bilo dotoka nafte za pančevačku rafineriju. Tržište to nije osetilo, građani nisu osetili. To je velika pobeda države, u smislu da smo se dobro spremili, ali i da građani imaju poverenja u svoju državu. Možete biti uvereni da država čini sve da bismo očuvali bezbednost snabdevanja. Situacija nije laka, ona je kompleksna, problemi se nagomilavaju. Da podsetimo na NIS-ovim pumpama je subvencionisana cena goriva, upravo da bismo pomogli poljoprivrednike. To je takođe jedan od izazova. Mislili smo na mala preduzeća, male kompanije, pekare, na sve one kojima je gorivo neophodno svaki dan - rekla je ministarka, a potom pročitala 51 mesto u Srbiji koje nema alternativu snabdevanja.

Dodala je da će država nastaviti da povećava državne rezerve.

- Gledaćemo na sve moguće načine da povećamo rezerve. U komunikaciji smo stalnoj. Ono što građani treba da znaju da smo učinili sve što su ruski partneri od nas tražili. Međutim, ne treba da zaboravimo da su Amerikanci ti koji su uveli sankcije i da smo mi kao mala zemlja pogođeni i da je svima u interesu da svoje interese zaštite. Naši građani ne smeju da pate zbog nesuglasica velikih sila. To svima treba da bude apsolutno jasno. nije bilo nikakvih poremećaja na tržištu - navela je ministraka i podsetila da imaju redovne sastanke.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra.