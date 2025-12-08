VANREDNO OBRAĆANJE KK PARTIZAN! Hitno saopštenje crno-belih

Partizan je juče pobedio Kluž u ABA ligi na gostovanju.

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli su u petak od 20:30 domaćini Crvenoj zvezdi u prvom večitom derbiju ove sezone. I to u 15. kolu Evrolige. Prodaja karata za taj meč, počinje danas od 14 sati, objavili su iz kluba.

– Iz bezbednosnih razloga, prodaja će se vršiti samo za članove KK Partizan. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte., napominju iz Partizana.

U 14 časova počinje prodaja ulaznica za derbi protiv Crvene zvezde!⚫️⚪️



🗣️ https://t.co/FDkHCyB1Vg#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/TQ2wP8adbD — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 8, 2025

Partizan je na klupskom sajtu naveo i kako se ulaznice mogu preuzeti, kao i ko su ovlašćeni distributeri istih. Blagajna ispred Beogradske arene će raditi ponedeljak-četvrtakak od 14-20h. U petak od 14 h do početka utakmice u 20:30.

Blagajna u Sava centru radi ponedeljak-petak 10-18h a ona u Domu omladine svakog dana osim nedelje od 10 do 20h. Crno-beli imaju trenutno skor 5-9 a večiti rival četiri trijumfa više nakon 14. rundi.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu