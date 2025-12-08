Politika

PROPAO IM JOŠ JEDAN SKUP PODRŠKE TERORISTIMA: Evo koliko se blokadera okupilo ispred Palate pravde (FOTO)

В. Н.

08. 12. 2025. u 11:56

BLOKADERI su se danas okupili ispred Palate pravde kako bi "pružili podršku" svojim kolegama koje su uhapšene nakon Vidovdanskih demonstracija ove godine zbog planiranja dela protiv ustavnog uređenja.

ПРОПАО ИМ ЈОШ ЈЕДАН СКУП ПОДРШКЕ ТЕРОРИСТИМА: Ево колико се блокадера окупило испред Палате правде (ФОТО)

Foto: Informer

Oni su prethodnih dana pozivali građane da im se pridruže na ovom besmislenom protestu, ali je odziv na te pozive jasno pokazao koliku podršku imaju trenutno.

Tek nekoliko desetina blokadera pojavilo se ispred Palate pravde, pa je ovo postao samo još jedan neuspeli skup kojih je u poslednje vreme bilo podosta.

BONUS VIDEO: Blokaderima je Vučić za sve kriv, čak i za superćelijsku oluju

