Republika Srpska

SEĆANJE NA PALE HEROJE: Kod Broda služen pomen za poginule borce u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

Novosti online

27. 09. 2025. u 17:00

U GORNjOJ Barici u opštini Brod danas je služen pomen, prislužene su sveće i položeni venci za 39 poginulih boraca u borbama za oslobođenje ove lokalne zajednice u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Foto: N. Živanović

Parastos je služen za 10 boraca iz sela Barica, 17 iz Kozarske Dubice i 12 iz Oštre Luke, odnosno Sanskog Mosta.

