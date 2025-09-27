SEĆANJE NA PALE HEROJE: Kod Broda služen pomen za poginule borce u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

TRODNEVNA poseta BiH, evropske komesarke za proširenje Marte Kos, ostala je u senci njenih optužbi Republike Srpske za navodni secesionizam i neustavno delovanje, kao i poruke da ne želi da razgovara sa predsednikom RS Miloradom Dodikom. Poseta Kosove i odabir sagovornika gde su prednjačili bošnjački političari pokazala je da Brisel želi samo razgovor sa Sarajevom o evropskom putu BiH, dok se zaobilazi Banjaluka, iako je najviše evropskih zakona predloženo i usvojena na predlog političara iz Srpske, poruka je iz institucija RS.