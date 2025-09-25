Republika Srpska

ELEKTROPRIVREDA SRPSKE OČEKUJE GUBITAK OD 29,5 MILIONA KM: Loša hidrologija i skupi uvoz struje pritiskaju energetski sistem

Dubravko Curac

25. 09. 2025. u 05:00

ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske (ERS) očekuje da će 2025. godinu završiti sa gubitkom od oko 29,5 miliona KM, što je posledica dvogodišnje loše hidrološke situacije i velikih troškova za uvoz električne energije.

D. Curać

Generalni direktor ERS Luka Petrović izjavio je nakon sednice kolegijuma direktora u Trebinju da će proizvodnja struje u sistemu biti drastično manja i iznositi oko 4.500 gigavat-časova, dok je već kupljeno 13 odsto potrebnih količina na tržištu po višestruko većim cenama.

- Građanima se struja prodaje po ceni od 34 evra, a privredi po 75 evra, dok se na berzi uvozila po prosečnoj ceni od 72 evra. To automatski dovodi do gubitka, ali kao javni snabdevač bili smo u obavezi da obezbedimo dovoljne količine - naveo je Petrović.

ERS je u prethodnim godinama ostvarivala značajan prihod od izvoza struje - između 100 i 200 miliona KM, dok je uvoz iznosio 30 do 60 miliona. Ove godine situacija je obrnuta i troškovi uvoza dostižu i do 70 miliona evra.

Posebni problemi opterećuju termoelektrane u Gacku i Ugljeviku. Direktor RiTE Gacko Maksim Skoko ocenio je da je finansijsku situaciju dodatno otežala, kako je rekao, "sramna presuda" u dvadesetogodišnjem sporu sa kompanijom "Boksit" iz Milića. U isto vreme, trećina struje iz Ugljevika odlazi u Sloveniju na osnovu ranijih obaveza.

Mere stabilizacije

GENERALNI direktor "Elektroprivrede RS" Luka Petrović je naglasio da kompanija mora da se osloni na kratkoročne i srednjoročne mere stabilizacije, uključujući racionalizaciju troškova, obustavu zapošljavanja i odlaganje investicija koje ne doprinose direktno povećanju proizvodnje.

- Zbog nepovoljne finansijske situacije u sistemu otežano je izmirenje obaveza prema dobavljačima. Dodatno je to otežala, za mene sramna presuda na štetu RiTE Gacko, što je dodatno usložnilo celu situaciju u termoelektrani - naglasio je Skoko.

Distributivna preduzeća se nadaju da će kroz završetak tarifnog postupka do kraja godine doći do povećanja mrežarine, što bi omogućilo pokrivanje troškova plata i investicija u narednom periodu.

