VELIKI UDAR ZA RUSKU MORNARICU Ukrinform: Ukrajinski dronovi uništili rusku podmornicu Varšavjanka (VIDEO)

UKRAJINSKI podvodni dronovi uništili su rusku podmornicu Varšavjanka klase 636,3 u luci Novorosisk u Rusiji, prenose danas ukrajinski mediji.

Usled eksplozije, podmornica je pretrpela kritična oštećenja i stavljena je van upotrebe, prenela je agencija Ukrinform.

-Na podmornici su se nalazila četiri lansera krstarećih raketa 'kalibr', koja neprijatelj koristi za udare na teritoriju Ukrajine, saopštila je ukrajinska služba bezbednosti SBU.

Kako se dodaje iz ove službe, cena podmornice ove klase iznosi oko 400 miliona dolara.

-S obzirom na međunarodne sankcije, izgradnja slične podmornice može trenutno da košta do 500 miliona dolara. Ovakva klasa podmornice poznata je i pod nazivom 'crna rupa' zbog toga što može da apsorbuje udare i ostane nevidljiva za sonar, saopštila je SBU.

Akcija uništenja podmornice je zajednička operacija 13. Glavnog direktorata vojne kontraobaveštajne službe SBU i pomorskih snaga Ukrajine, navodi agencija.

Portparol pomorskih snaga ukrajinske vojske, Dmitro Pletenčuk, izjavio je ranije da je ruska flota pretrpela ozbiljne gubitke, pri čemu je 15 njenih brodova uništeno, a 12 oštećeno, podsetio je Ukrinform.

