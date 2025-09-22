OŽIVELA SVETINJA U ČAST ROMANOVIH: Crkva kao znak zahvalnosti caru Nikolaju i svemu što je učinio za naš narod

SRPSKO-RUSKI Hram Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci juče je duhovno "oživeo". Prvu liturgiju u ovoj svetinji služili su mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava uz sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a prisustvovali su joj ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, predsednik RS Milorad Dodik, narodni poslanici, zvaničnici grada Banjaluka i mnogobrojni vernici.

srpsko ruski hram Banjaluka zvona foto BZdrinja

Mitropolit je blagoslovio priložnike koji su pomogli izgradnju svetinje, podignute kao znak zahvalnosti ruskom caru Nikolaju Romanovu za sve što je ruski narod učinio na zaštiti srpskog naroda u Prvom svetskom ratu.

- Dočekali smo i ovaj dan, da se služi prva liturgija u ovom hramu koji je u izgradnji - rekao je mitropolit Jefrem obraćajući se vernicima nakon liturgije. On je podsetio da je grupa sveštenika i vernika još pre 100 godina došla na ideju da se na ovom mestu izgradi spomenik, ali se od toga odustalo i odlučeno je da se gradi hram. - Svi spomenici kada se podignu bivaju porušeni, a hramovi, ako i budu srušeni, uvek budu obnovljeni - dodao je mitropolit Jefrem.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da služenje prve liturgije u Srpsko-ruskom Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci predstavlja istorijski dan za ovaj grad, Srpsku pravoslavnu crkvu i Republiku Srpsku. Dodik je izrazio uverenje da će u naredne dve do tri godine biti završen ovaj impozantni hram, koji već sada svojim značajem i monumentalnošću dominira u vizuri Banjaluke. U okviru hrama biće i srpsko-ruski kulturni i duhovni centar i biblioteka, gde će se izučavati ruski jezik i bogata ruska književnost.

Kremlj U hramu će biti tri oltara - Preobraženja Gospodnjeg, Simeona mirotočivog i Svetog Save, te Svetih carskih mučenika romanovih. Kao prototip hrama izabran je nekadašnji hram Čuda arhangela mihaila sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju, a porušen je nakon Oktobarske revolucije.