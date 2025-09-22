OŽIVELA SVETINJA U ČAST ROMANOVIH: Crkva kao znak zahvalnosti caru Nikolaju i svemu što je učinio za naš narod
SRPSKO-RUSKI Hram Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci juče je duhovno "oživeo". Prvu liturgiju u ovoj svetinji služili su mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava uz sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a prisustvovali su joj ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, predsednik RS Milorad Dodik, narodni poslanici, zvaničnici grada Banjaluka i mnogobrojni vernici.
Mitropolit je blagoslovio priložnike koji su pomogli izgradnju svetinje, podignute kao znak zahvalnosti ruskom caru Nikolaju Romanovu za sve što je ruski narod učinio na zaštiti srpskog naroda u Prvom svetskom ratu.
- Dočekali smo i ovaj dan, da se služi prva liturgija u ovom hramu koji je u izgradnji - rekao je mitropolit Jefrem obraćajući se vernicima nakon liturgije. On je podsetio da je grupa sveštenika i vernika još pre 100 godina došla na ideju da se na ovom mestu izgradi spomenik, ali se od toga odustalo i odlučeno je da se gradi hram. - Svi spomenici kada se podignu bivaju porušeni, a hramovi, ako i budu srušeni, uvek budu obnovljeni - dodao je mitropolit Jefrem.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da služenje prve liturgije u Srpsko-ruskom Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci predstavlja istorijski dan za ovaj grad, Srpsku pravoslavnu crkvu i Republiku Srpsku. Dodik je izrazio uverenje da će u naredne dve do tri godine biti završen ovaj impozantni hram, koji već sada svojim značajem i monumentalnošću dominira u vizuri Banjaluke. U okviru hrama biće i srpsko-ruski kulturni i duhovni centar i biblioteka, gde će se izučavati ruski jezik i bogata ruska književnost.
Kremlj
U hramu će biti tri oltara - Preobraženja Gospodnjeg, Simeona mirotočivog i Svetog Save, te Svetih carskih mučenika romanovih. Kao prototip hrama izabran je nekadašnji hram Čuda arhangela mihaila sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju, a porušen je nakon Oktobarske revolucije.
