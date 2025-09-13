"KOLIKO MRZITE ŽIVE, KADA MRTVIM SRBIMA SKRNAVITE GROBOVE?" Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Zenici - Oglasio se Dodik
U PROTEKLIH nekoliko dana na Pravoslavnom groblju Pečuj u Zenici vandali su oštetili gotovo 60 krstova i nadgrobnih spomenika, nanevši veliku štetu i bol porodicama pokojnika, pišu banjalučke Nezavisne novine.
Predsednik Milorad Dodik ocenio je da je to slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma današnje BiH.
„Koliko mrzite žive, kada mrtvim Srbima skrnavite grobove? O kom suživotu govorite, kada mrtvima ne date da počivaju u miru?", upitao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Kako je napisao, 60 krstova je srušeno na groblju u selu Pečuj, pored Zenice, a nijedne reči osude, izvinjenja, pokajanja od bošnjačkih političara. On je istakao da znamo da za Srbe nema života u Federaciji, te da sada svi i u Evropi znaju da ni za mrtve tamo nema mesta.
„To je slika današnje BiH. Slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma koji dolaze iz Sarajeva", zaključio je Dodik.
Boško Jefić iz Naše stranke naveo je da 30 godina posle rata, umesto da čuvamo mir i dostojanstvo, mi opet svedočimo mržnji i bezobzirnosti.
„Groblja su sveta - tu leže naši preci, naši bližnji. Ko ruši grobove, ruši i poštovanje prema svima nama živima. Osuđujem ovaj vandalski čin i pozivam sve građane da budemo bolji od ovoga, da čuvamo i svoje i tuđe, jer samo tako možemo da imamo zajedničku budućnost, istakao je Jefić, prenosi Radio Sarajevo.
On je kazao da veruje u organe pravosuđa i policiju i da će ovaj slučaj biti brzo rasvetljen, a počinioci sankcionisani.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
DODIK NASTAVLjA POSETU RUSIJI: Danas sa Šojguom u Moskvi
10. 09. 2025. u 10:57
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)