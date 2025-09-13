Republika Srpska

"KOLIKO MRZITE ŽIVE, KADA MRTVIM SRBIMA SKRNAVITE GROBOVE?" Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Zenici - Oglasio se Dodik

В.Н.

13. 09. 2025. u 15:26

U PROTEKLIH nekoliko dana na Pravoslavnom groblju Pečuj u Zenici vandali su oštetili gotovo 60 krstova i nadgrobnih spomenika, nanevši veliku štetu i bol porodicama pokojnika, pišu banjalučke Nezavisne novine.

Predsednik Milorad Dodik ocenio je da je to slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma današnje BiH.

„Koliko mrzite žive, kada mrtvim Srbima skrnavite grobove? O kom suživotu govorite, kada mrtvima ne date da počivaju u miru?", upitao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Kako je napisao, 60 krstova je srušeno na groblju u selu Pečuj, pored Zenice, a nijedne reči osude, izvinjenja, pokajanja od bošnjačkih političara. On je istakao da znamo da za Srbe nema života u Federaciji, te da sada svi i u Evropi znaju da ni za mrtve tamo nema mesta.

„To je slika današnje BiH. Slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma koji dolaze iz Sarajeva", zaključio je Dodik.

Boško Jefić iz Naše stranke naveo je da 30 godina posle rata, umesto da čuvamo mir i dostojanstvo, mi opet svedočimo mržnji i bezobzirnosti.

„Groblja su sveta - tu leže naši preci, naši bližnji. Ko ruši grobove, ruši i poštovanje prema svima nama živima. Osuđujem ovaj vandalski čin i pozivam sve građane da budemo bolji od ovoga, da čuvamo i svoje i tuđe, jer samo tako možemo da imamo zajedničku budućnost, istakao je Jefić, prenosi Radio Sarajevo.

On je kazao da veruje u organe pravosuđa i policiju i da će ovaj slučaj biti brzo rasvetljen, a počinioci sankcionisani.

