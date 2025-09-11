VOZUĆANI ČUVAJU SEĆANJE NA PROTERANE SRBE: Maršom "Stazama egzodusa", obeleženo 30 godina od progona meštana

SRBI iz Vozuće koji su u proteklom ratu proterani sa vekovnih ognjišta u ofanzivi tzv. Armije BiH održali su marš "Stazama egzodusa", povodom obeležavanja 30 godina od progona Srba sa područja Vozuće, doline reke Krivaje i južnog Ozrena. Marš više stotina učesnika krenuo je od sela Tumare na Ozrenu ka naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići. Na završetku marša u Stogu, u Crkvi Sv.Đorđa služena je liturgija i parastos za poginule na vozućkom frontu.

Marš Vozuća foto SRNA

Zoran Blagojević, predsednik Zavičajnog udruženja Zavidovićani rekao je da Srbi, koji su nekada živeli na tom području, svakog 10. septembra organizuju marš, sa kojeg pozivaju one koji znaju da kažu gde su tela 129 nestalih Srba sa tog područja, zahtevaju da nadležnost Instituta za nestala lica BiH ponovo preuzmu institucije RS, kao i da izvršioci stravičnih zločina budu sankcionisani.

Predsednik BO RS Radan Ostojić istakao je da ovim maršom pokazuju zahvalnost srpskom narodu koji je pune četiri godine odolevao napadima neprijatelja čuvajući svoja ognjišta.

- Mi smo ovde, pre svega, i zbog onih koji danas nisu sa nama i čija tela se još traže - rekao je Ostojić.

Za sada samo dvoje osuđenih ZBOG stravičnih zločina nad Srbima Vozuće i Zavidovića za sada su osuđeni samo nekadašnji načelnik Generalštaba tzv. Armije BiH Rasim Delić na tri godine zatvora pred Haškim tribunalom i komandant Trećeg korpusa tzv. Armije BiH Sakib Mahmuljin, koji ne izdržava osmogodišnju zatvorsku kaznu jer je pobegao iz BiH.

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine, usled ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika tzv. Armije BiH i odreda "El mudžahedin", i NATO bombardovanja potpomognuto njihovim jedinicama za brza dejstva, kao i pakistanskog kontingenta međunarodnih mirovnih snaga. Tada je spaljeno 30 srpskih sela, proterano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca VRS i civila, dok se za većim brojem još traga.

Padom Vozuće okončano je etničko čišćenja Srba sa područja zeničke regije, započetog 1992.