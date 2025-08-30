Republika Srpska

UHAPŠENI OTAC I SIN: Angažovao mladića da polupa auto bivše devojke, pa sa tatom napao policijskog inspektora (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 21:51

RADOVAN Jović i njegov sin Mihajlo Jović iz Banjaluke uhapšeni su zbog sumnje da su napali i povredili policijskog inspektora u banjalučkom naselju Starčevica, potvrđeno je za ATV.

Foto: pixabay

Policija traga za još jednim muškarcem, čiji identitet je poznat.

Drama je, kako saznaje ATV, započela kada je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil devojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu.

Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović.

U sukob se umešao i njegov otac Radovan Jović i inspektoru su naneli telesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru.

Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

Muškarac koji je lupao automobil je pobegao i za njim se traga.

(Srpska info)

