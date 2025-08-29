"PRITISAK NA DODIKA JE DUGOTRAJAN" Bocan-Harčenko: Zapadu treba slabija osoba od njega da vodi Republiku Srpsku
ZAPADU je potrebna slabija osoba da vodi Republiku Srpsku nego što je to njen sadašnji predsednik Milorad Dodik, a pritisci na njega traju već decenijama, rekao je za RIA Novosti ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.
Diplomata je podsetio da je Zapad već imao iskustvo da su Republiku Srpsku vodili ljudi koji su mu bili lojalniji.
„Bio je period rukovodstva kada je Republika Srpska bila prilično blizu gubitka svojih ovlašćenja. Zapad je već video perspektivu da se ta ovlašćenja oslabe. To je već bilo. A onda je Dodik došao kao premijer na nivou entiteta, a kasnije kao predsednik Republike Srpske, zatim član Predsedništva BiH“, podsetio je ruski ambasador.
Istakao je i da se Zapad već odavno bori sa Dodikovom politikom.
„Pritisak na Dodika je dugotrajan, traje decenijama, ne traje on godinu dana“, rekao je ambasador.
Prema njegovim rečima, bilo je raznih načina da se on eliminiše sa političke scene. Između ostalog, i putem „ustavnih reformi“, koje bi promenile ovlašćenja entiteta.
„Dodik je opstao. Bilo je pokušaja da se ovlašćenja koja entitet ima preuzmu, da se prenesu na nivo BiH. Bilo je raznih pokušaja da se iskoristi ta institucija 'visokog predstavnika', koji u suštini uopšte više nije aktuelan. Da ni ne govorim ni o trenutnoj osobi, koja nije legitimni 'visoki predstavnik'“, navodi Bocan-Harčenko.
Istovremeno, Milorad Dodik se, prema njegovim rečima, rukovodi nacionalnim interesima Republike Srpske i interesima saradnje i interakcije sa Srbijom.
(Sputnjik)
