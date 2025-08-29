Republika Srpska

"PRITISAK NA DODIKA JE DUGOTRAJAN" Bocan-Harčenko: Zapadu treba slabija osoba od njega da vodi Republiku Srpsku

В.Н.

29. 08. 2025. u 07:55

ZAPADU je potrebna slabija osoba da vodi Republiku Srpsku nego što je to njen sadašnji predsednik Milorad Dodik, a pritisci na njega traju već decenijama, rekao je za RIA Novosti ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

ПРИТИСАК НА ДОДИКА ЈЕ ДУГОТРАЈАН Боцан-Харченко: Западу треба слабија особа од њега да води Републику Српску

Foto D. Milovanović

Diplomata je podsetio da je Zapad već imao iskustvo da su Republiku Srpsku vodili ljudi koji su mu bili lojalniji.

„Bio je period rukovodstva kada je Republika Srpska bila prilično blizu gubitka svojih ovlašćenja. Zapad je već video perspektivu da se ta ovlašćenja oslabe. To je već bilo. A onda je Dodik došao kao premijer na nivou entiteta, a kasnije kao predsednik Republike Srpske, zatim član Predsedništva BiH“, podsetio je ruski ambasador.

Istakao je i da se Zapad već odavno bori sa Dodikovom politikom.

„Pritisak na Dodika je dugotrajan, traje decenijama, ne traje on godinu dana“, rekao je ambasador.

Prema njegovim rečima, bilo je raznih načina da se on eliminiše sa političke scene. Između ostalog, i putem „ustavnih reformi“, koje bi promenile ovlašćenja entiteta.

„Dodik je opstao. Bilo je pokušaja da se ovlašćenja koja entitet ima preuzmu, da se prenesu na nivo BiH. Bilo je raznih pokušaja da se iskoristi ta institucija 'visokog predstavnika', koji u suštini uopšte više nije aktuelan. Da ni ne govorim ni o trenutnoj osobi, koja nije legitimni 'visoki predstavnik'“, navodi Bocan-Harčenko.

Istovremeno, Milorad Dodik se, prema njegovim rečima, rukovodi nacionalnim interesima Republike Srpske i interesima saradnje i interakcije sa Srbijom.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?