Republika Srpska

DODIKU ODBIJENA ŽALBA

В.Н.

18. 08. 2025. u 14:44

APELACIONO odeljenje Suda BiH odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku CIK-a kojom mu je oduzet mandat predsednika Republike Srpske.

Podsetimo, na sednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) Miloradu Dodiku je početkom avgusta oduzet mandat predsednika Republike Srpske. Ova odluka je usvojena jednoglasno.

Dodikova odbrana imala je pravo žalbe na ovu odluku Apelacionom odeljenju suda BiH koje razmatra izborne žalbe.

Do sednice CIK-a došlo je nakon što je Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i dobio je šestogodišnju zabranu obavljanja funkcije predsednika Republike Srpske.
 

