ŽANDARMERIJA UPUĆENA NA MESTO ZLOČINA: Najnoviji detalji dvostrukog ubistva u Šamcu
MUŠKARAC i žena ubijeni su u pucnjavi koja se desila večeras u Bosanskom Šamcu oko 19 sati.
Prema saznanjima ATV-a, naoružani muškarac došao je u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.
- Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19:10 na području općine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice - saopšteno je večeras iz PU Bijeljina.
Na područje Bosanskog Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat.
- Povređeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći - navedeno je u saopštenju.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.
Preporučujemo
DVOSTRUKO UBISTVO U ŠAMCU: U toku potraga za ubicom
07. 08. 2025. u 21:30
UBIO MLADIĆA JER MU JE "OTEO" DEVOJKU: Užas kod Bjelovara - policija i vojska na terenu
02. 08. 2025. u 09:27
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)