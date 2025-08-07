Republika Srpska

ŽANDARMERIJA UPUĆENA NA MESTO ZLOČINA: Najnoviji detalji dvostrukog ubistva u Šamcu

Novosti online

07. 08. 2025. u 21:58

MUŠKARAC i žena ubijeni su u pucnjavi koja se desila večeras u Bosanskom Šamcu oko 19 sati.

ЖАНДАРМЕРИЈА УПУЋЕНА НА МЕСТО ЗЛОЧИНА: Најновији детаљи двоструког убиства у Шамцу

Foto: Shutterstock

Prema saznanjima ATV-a, naoružani muškarac došao je u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

- Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19:10 na području općine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice - saopšteno je večeras iz PU Bijeljina.

Na područje Bosanskog Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat.

- Povređeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći - navedeno je u saopštenju.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)