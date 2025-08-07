NA ZAHTEV RUSIJE: U UN danas zatvorene konsultacije u vezi sa Dodikom
SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas, na zahtev Rusije, zatvorene konsultacije u vezi Bosne i Hercegovine.
Konsultacije će se održati u 15 časova po lokalnom vremenu (21 po srednjeevropskom), objavljeno je na sajtu SB UN.
Ria novosti prenose da se konsultacije održavaju u vezi situacije oko predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Centralna izborna komisija BiH je u sredu usvojila odluku o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koja je donesena jednoglasno. Dodik je najavio da će tim povodom u Republici Srpskoj biti održan referendum na kome će se narod izjasniti da li prihvata neustavne odluke koje ne mogu imati dejstvo na predsednika Republike koji je izabran na ustavan način.
(Tanjug)
