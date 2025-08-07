NA ZAHTEV RUSIJE: U UN danas zatvorene konsultacije u vezi sa Dodikom

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas, na zahtev Rusije, zatvorene konsultacije u vezi Bosne i Hercegovine.

Konsultacije će se održati u 15 časova po lokalnom vremenu (21 po srednjeevropskom), objavljeno je na sajtu SB UN.

Ria novosti prenose da se konsultacije održavaju u vezi situacije oko predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Centralna izborna komisija BiH je u sredu usvojila odluku o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koja je donesena jednoglasno. Dodik je najavio da će tim povodom u Republici Srpskoj biti održan referendum na kome će se narod izjasniti da li prihvata neustavne odluke koje ne mogu imati dejstvo na predsednika Republike koji je izabran na ustavan način.

