Hapšenja i istraga

OSVANULI U PANČEVU STRAVIČNI GRAFITI: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 08:47

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema licu M.B. (23) iz Pančeva u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Foto: Depositphotos

Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 2.1.2026. godine, u večernjim časovima, na fasadi zgrade u Pančevu, u ul. Mihajla Obrenovića, upotrebom spreja napisao grafit: ,"Oj Pazaru novi Vukovaru" i ,"Oj Sjenice druga Srebrenice".

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.

