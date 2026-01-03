OSVANULI U PANČEVU STRAVIČNI GRAFITI: Policija odmah reagovala
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema licu M.B. (23) iz Pančeva u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 2.1.2026. godine, u večernjim časovima, na fasadi zgrade u Pančevu, u ul. Mihajla Obrenovića, upotrebom spreja napisao grafit: ,"Oj Pazaru novi Vukovaru" i ,"Oj Sjenice druga Srebrenice".
Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.
BONUS VIDEO:
UHAPŠEN PIROMAN NA NOVOM BEOGRADU: Zapalio lokal, velika šteta
Preporučujemo
UHAPŠEN DILER U NIŠU: Evo šta mu je pronađeno u stanu
31. 12. 2025. u 14:17
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)