BRITANSKE OBMANE OD NORMANDIJE, DO RASPADA JUGOSLAVIJE: Još nisu otvorene sve arhive o manipulicijama i sa protivnicima i sa saveznicima

DESANTNA flota zapadnih saveznika isplovila je u burnoj noći pre ravno 81 godinu, 5. juna 1944. prema plažama Normandije da otvori novi veliki front u Evropi.

Najveća briga komandanata nije bila da li su poslali dovoljno vojnika i tehnike, već da li su Nemci naseli na obmane o vremenu i mestu napada. Britanski proizvođači "fatamorgana" koje su dovodile Treći rajh u kobne zablude nisu omanuli u Normandiji.

Oni su još od proleća 1943. u praksi razrađivali sistem stvaranja složenih obmana koje su menjale ne samo tok Drugog svetskog rata, već i sudbinu posleratnog sveta u sledećih nekoliko decenija, naročito nekadašnje Jugoslavije.

Te godine, posle poraza Romelovih snaga u Severnoj Africi očekivala se angloamerička invazija negde u Sredozemlju, a britanska tajna služba, nenadmašna u prevarama, dobila je zadatak da uveri Nemce da će se desant odigrati na Balkanu.

Ovlašćenje Koči popoviću da pregovara s nemačkim oficirima

Hitler je naseo i dozvolio oficirima na terenu da započnu pregovore s Brozovom delegacijom koju su činili njegovi najbliži saradnici Koča Popović, Milovan Đilas i Vladimir Velebit. Nemci su od njih dobili uveravanje da su četnici glavni neprijatelji komunista i molbu za pomoć u građanskom ratu. Zauzvrat su dobili obećanje da će partizani napasti zapadne saveznike ako se budu iskrcali na jadranskoj obali. Svedočanstva o ovim pregovorima procurila su u javnost tek uoči raspada SFRJ, kao i dokumenti o besnoj reakciji Moskve kada je saznala za Brozovu dvostruku igru.

Koča Popović ( u crnoj jakni) na pregovorima sa Nemcima i ustašama

Ni do danas nisu otvorene sve arhive koje čuvaju tajne prevara kojima su britanske tajne službe manipulisale i protivnicima i saveznicima. Prava istina otkriće se u najboljem slučaju tek posle nekoliko decenija, kao što je tek posle 2000. otvoren dosije operacije iz 1943. sa kodnim imenom "Mleveno meso", koja povezuje Britance, Nemce, Tita, iskrcavanje saveznika na Siciliju, desant na Normandiju i stvaranje britanskog imaginarnog savršenog špijuna Džejmsa Bonda.

Ona je dovela do uspešnog iskrcavanja zapadnih saveznika na Siciliju, a zamislili su je i izveli britanski obaveštajni oficiri Čarls Čolmondeli i Juan Montagju iz tima Komitet HH (iks-iks), čije je ime svojevrstan rebus, jer dva krstolika slova znače doublecross, ili u prevodu - prevara.

Čarls Čolmondeli i Juan Montagju

Glavni operativac u obmani koja je navela lično Hitlera da izda pogrešna naređenja bio je treći britanski oficir koji u stvari - nikada nije postojao! Njegova ličnost kreirana je pomoću leša skitnice obučene u uniformu štapskog oficira za čiju je mrtvu ruku lancem vezana tašna sa obmanjujućim dokumentima, koji su Nemce uverili da će se Zapadni saveznici 1943. iskrcati na Balkanu i Sardiniji.

Naime, posle katastrofalnog nemačkog poraza kod Staljingrada Angloamerikanci su shvatili da je došlo do prekretnica rata i da Crvena armija neće stati do Berlina, a verovatno ni do Lamanša. Vizija Evrope pod sovjetskim uticajem bila je noćna mora

Sovjetski artiljerci u Berlinu

Britanskog premijera Vinstona Čerčila i čim se posle nemačkog poraza u Severnoj Africi krajem 1942. ukazala mogućnost desanta u Evropu na Mediteranu, on je predložio jugoslovensku obalu Jadrana. Uveravao je Amerikance da je odatle najkraći put do centralne Evrope i najbolji način da se Nemci uklešte između zapadnih saveznika i Sovjeta.

Njegova skrivena, prava, želja bila je da Angloamerikanci stignu do Beča pre Crvene armije i zaustave njeno napredovanje, a da ceo Balkan ostane pod britanskim uticajem. Amerikanci koji je trebalo da podnesu najveći teret desanta nisu naseli na Čerčilove priče uočivši da iskrcavanje na jadranskoj obali sa visokim planinskim zaleđem kroz koje vode loši i uski putevi iziskuje ogromne žrtve, a ne omogućava brzo napredovanje.

Frenklin Delano Ruzvelt i Vinston Čerčil na konferenciji u Kazablanki

Dodatni problem je bilo Staljinovo odbijanje da dođe na savezničku konferenciju u Kazablanku, jer je preko krtica u britanskoj tajnoj službi saznao za Čerčilove spletke. Američki predsednik Ruzvelt je pak želeo što brži kraj rata u Evropi, da bi se posle toga sve savezničke snage usmerile ka neprijatelju na Dalekom istoku, Japanu (sličan motiv danas ima Donald Tramp koji želi što brži kraj rata u Ukrajini, da bi se fokusirao na Kinu).

Ruzvelt je, da bi uklonio Staljinove sumnje, insistirao da u američko-britanskom saopštenju iz Kazblanke piše da će se oni boriti protiv Nemačke do njene bezuslovne predaje, što je Čerčila neprijatno iznenadilo. A razbesnela ga je tajna odluka da se saveznici iskrcaju na Siciliju, čiji je njegov balkanski plan definitivno osujećen.

Desant na Normandiju

Ni sledeće 1944. kada je pokušao da ga podmetne umesto desanta na Normandiju nije uspeo. Na Siciliji su se nalazile značajne nemačke pomorske i vazduhoplovna baze iz kojih su napadani saveznički konvoji, ali je problem za desant bila dobro utvrđena obala, umanjena slika priobalja Normandije na koju je desant trebao da bude izveden sledeće godine. Zaključeno je da je jedini način za uspeh obe invazije - obmana, koja treba da udalji nemačke trupe od mesta iskrcavanja.

Ijan Fleming

Predlog kako da se to izvede na Siciliji dao je Čarls Čolmondeli, poručnik Kraljevskog ratno-pomorskog vazduhoplovstva (RAF) raspoređen u MI5, britansku kontraobaveštajnu službu i imenovan za sekretara Komiteta HH. Ideju je pozajmio iz memoranduma koji su 1939. napisali kontraadmiral Džon Godfri, direktor Odeljenja za pomorsku obaveštajnu službu i njegov asistent, poručnik Ijan Fleming, docnije autor sage o Džejmsu Bondu (mnoge likove je kreirao po učesnicima operacije "Mleveno meso"). Dokument je sadržao šeme za namamljivanje nemačkih plovila ka minskim poljima a pod naslovom: "Predlog (ne baš lep)" izložena je ideja da se obmanjujući papiri podmetnu na leš koji bi pronašao neprijatelj.

Džon Masterman, predsednik Komiteta HH, smatrao je ideju dobrom i zadužio je Juena Montagjua da sa Čolmondelijem razvije plan. Montagju je u miru bio advokat iz čuvene jevrejske britanske porodice koji se na početku rata dobrovoljno prijavio u Odeljenje za pomorsku obaveštajnu službu. Obaveštajci su konsulovali patologa kakvo im je telo potrebno i zatim ga naručili od mrtvozornika, a u međuvremenu su stvorili izmišljeni lik majora Vilijama Martina iz Štaba kombinovanih operacije. Kada su dobili odgovarajući leš s vodom u plućima, kao da je reč o davljeniku, obukli su ga u uniformu i za ruku lancem vezali aktovku, uobičajeno za prenosioce poverljive pošte.

Leš beskućnika maskiran u britanskog majora

U njoj je bilo lažno lično pismo general-potpukovnika ser Arčibalda Naja, zamenika načelnika Imperijalnog generalštaba - generalu ser Haroldu Aleksanderu, u kome je pisalo da će saveznički desant biti izvršen u Grčkoj i Sardiniji, a da će Sicilija i Dodekanezi biti korišćeni kao lažni ciljevi. Podmornicom "Serf" leš je u specijalnom kontejneru dovezen 29. aprila do obale španske luke Uelve i izbačen, a telo je pronađeno sutradan.

Kada su španske vlasti obavestile britanskog vicekonzula o pronalasku leša engleskog davljenika, diplomata upućen u obmanu je odglumio uzbuđenje i zahtevao je da mu se što pre preda njegova aktovka. To je nemačke agente uverilo da ona krije nešto važno i tašna je hitno poslata u Madrid gde su stručnjaci Abvera pažljivo izvukli dokumente iz zapečaćenih koverata i fotografisali ih.

Od SAD krili šurovanje s Nemcima ČERČIL je krio od Amerikanaca da britanska služba održava kontakte s nemačkim kolegama koji su u zamenu za separatni mir nudili ubistvo Hitlera, a zatim zajednički rat protiv komunizma. Ova verzija događaja se decenijama smatrala spekulacijom ili teorijom zavere, dok je pred smrt 2011. nije potvrdio, knjigom potkrepljenom dokumentima, američki obaveštajac iz Drugog svetskog rata Hal Von.

Potvrda da su Nemci naseli na obmanu došao je 14. maja kada je dešifrovana najpoverljivija nemačka komunikacija koja je upozoravala na savezničku invaziju na Balkanu! Naime, admiral Karl Denic se tog dana sastao sa Hitlerom i pokazao mu obmanjujuće dokumente, a ovaj je progutao mamac i obavestio Musolinija da se Grčka, Sardinija i Korzika moraju braniti "po svaku cenu". Naredio je da se iskusna 1. pancer divizija prebaci iz Francuske u Solun, a do kraja juna, broj nemačkih trupa na Sardiniji je udvostručen na 10.000 i uz njih su bazirani borbeni avioni.

Nemački torpedni čamci su premešteni sa Sicilije na grčka ostrva, sedam nemačkih divizija je prebačeno u Grčku, a još deset je raspoređeno na Balkan. Anglosaksonci su 9. jula izvršili invaziju na Siciliju, a četiri sata nakon njenog početka dvadeset jedan avion je odleteo sa nje da bi pojačao - Sardiniju. Hitler je dugo bio uveren da je napad na Balkan neizbežan i krajem jula je poslao generala Ervina Romela u Solun da pripremi odbranu regiona. Kada je nemačka vrhovna komanda najzad shvatila grešku, bilo je prekasno da se napravi promena.

Invazija na Siciliju prethodnica desanta na Normandiju

Ukrajniski dronovi - diverzija

JAVNOSTI su decenijama prikazivani samo prigodni spektakularni delovi tajnih britanskih operacija na koje, na primer, podseća i snimak prošlonedeljne diverzije kada su iz civilnih ruskih kamiona, hiljadama kilometara daleko od fronta u Ukrajini, izleteli rojevi ukrajinskih dronova koji su tukli po delu ruske strateške bombarderske flote.

Onaj ko je planirao ovu operaciju verovatno nije računao samo na ogromnu materijalnu štetu, već i na trenutni razorni ruski odgovor po civilnim ciljevima i Ukrajini, koji bi Trampovu administraciju uvukle u neželjeni totalni rat. Srećom, nuklearne velesile su prepoznale tu nameru, sudeći po tome da su SAD odmah saopštile da nisu sarađivale u ovoj diverziji, a Rusija nije krenula u nekontrolisanu odmazdu.