OVCE SPASAVAJU TEKUNICE: Stanovnici Deliblata i naučnici iz Srbije i EU našli način da sačuvaju glodara sa crvene liste ugroženih vrsta

ZA mali kameni most sa polukružnim svodom, koji prelazi preko potoka Mesić na uglu ulica Patrijarha Rajačića i Kraljevića Marka u Vršcu, kažu da je najstariji most u Srbiji koji se i dalje svakodnevno koristi za drumski saobraćaj. Pojedini izvori tvrde da on datira još iz 18. veka, dok postoje i oni koji smatraju da je sagrađen tek 1852, te da ima „svega“ 173 godine. Ali, čak i u tom slučaju, ova titula mu se, prema našim istraživanjima, ne može osporiti.